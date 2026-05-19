Vaahdota voi ja sokeri. Lisää kananmunat. Sekoita kuivat aineet keskenään. Lisää jauhot. Muussaa puolukoista noin desi ja lisää taikinaan. Lisää loput puolukoista kokonaisena varovasti käännellen. Voitele ja korppujauhota vuoka. Annostele taikina vuokiin ja paista 180 asteisessa uunissa niin kauan että kokeiltaessa tikkuun ei jää taikinaa.

Kiehauta kerma ja fariinisokeria kattilassa noin 10 minuuttia, kunnes väri on kauniin karamellinen ja ruskea. Mausta kinuski suolalla ja jauhetulla akaasiapuunsiemenillä.

Nypi kulhossa voi, sokeri ja vehnäjauhot. Paista crumble uunissa kunnes väri on kullanruskea ja rapea. Mausta jauhetulla akaasiapuunsiemenillä.

Vaahdota kerma ja sokeri löysäksi vaahdoksi. Lisää mascarpone ja puolukat. Pyöräytä ja vatkaa kevyesti.