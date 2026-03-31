Siisti taimen ja laita 10% suolaveteen maustumaan 15 minuutiksi. Kuivaa huolellisesti ja laita öljytylle kuumalle pannulle nahkapuoli alaspäin. Paista rapeaksi ja käännä kala. Lisää voi pannulle ja kypsennä kala loppuun miedolla lämmöllä, kevyesti vaahtoavassa voissa.

Laita oliiviöljy, sitruuna, suola ja mustapippuri (esimerkiksi) lautaselle tai laakealle astialle. Lisää kuuma taimen pannulta makujen päälle ja anna maustua.

Kiehauta pikkeli liemen ainekset ja leikkaa fenkoli ohuiksi siivuiksi. Laita fenkolit kuumaan pikkeliliemeen ja anna kypsyä sekä maustua.

Leikkaa parsakaalien päistä palat pois sekä kuori porkkanat ja leikkaa pitkittäin neljään osaan. Paista vihannekset erikseen. Laita pannuille oliiviöljyä ja lisää kasvikset. Paista hetki ja lisää voi, suolaa ja pippuri. Glaseeraa parsakaalit voissa ja anna porkkanoiden karamellisoitua. Viimeistele parsakaalit sitruunamehulla. Rakenne saa olla napakka. Viimeistele porkkanat hienonnetulla kirvelillä sekä ruokalusikallisella hunajaa.