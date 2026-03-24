Sekoita marinadin ainekset keskenään ja hiero se karitsan pintaan. Laita marinoidut karitsat vakuumipussiin ja kypsennä 55 asteisessa sirkulaattorissa. Anna kypsyä noin 45 minuuttia. Nosta vakuumipussi pois vedestä, tarkista kypsyys ja paista pinnat voissa sekä valkosipulissa, kääri kevyesti folioon ja anna vetäytyä.

Kuori ja pilko porkkanat. Keitä porkkanoita 20 minuuttia suolatussa vedessä. Soseuta ja lisää puolikkaan appelsiinin mehu, voi sekä kuohukerma. Mausta suolalla.

Pilko ja kuori salottisipulit. Lisää kattilaan voi ja lisää salottisipulit. Kuullota huolellisesti. Lisää kattilaan olut ja keitä kasaan, kunnes jäljellä on puolet nesteestä. Lisää lihaliemi, dijon sinappi, hunaja ja suola. Anna kiehua hiljalleen. Lisää voi, sekoita ja siivilöi. Maista.