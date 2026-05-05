MasterChef Suomi: Hirvivartaat, juuriselleriä, paistettuja sieniä ja sieniliemi, Roosan resepti
MasterChef Suomi: Hirvivartaat, juuriselleriä, paistettuja sieniä ja sieniliemi, Roosan resepti
Julkaistu 05.05.2026 21:00
MTV LIFESTYLE
MasterChef Suomi -sarjan 8. kauden 10. jakson resepti.
Hirvivartaat + Marinadi
250 g hirvenlihaa
2 kpl mustaa valkosipulia
1 pnt kirveliä
2 dl piimää
1 kpl sipulia
suolaa
mustapippuria
Paahdetut porkkanat ja selleri
2 kpl porkkanoita
puolikas juuriselleriä
suolaa
mustapippuria
rypsiöljyä
Juuriselleri fondant ja Pikkeli porkkana
puolikas juuriselleriä
50 g voita
vettä
suolaa
2 kpl porkkanoita
1 dl etikkaa
2 dl sokeria
3 dl vettä
Vaahdotettu kirvelivoi
100 g voita
1 pnt kirveliä
suolaa
Valmistusohje
Lisää marinadin ainekset kulhoon ja sekoita sauvasekoittimella tasaiseksi. Leikkaa hirvenlihasta paloja ja laita marinadiin ja anna maustua vähintään puoli tuntia.
Varrasta liha ja grillaa hiiligrillillä noin 10 minuuttia. Anna vetäytyä.
Leikkaa sipulista, porkkanasta ja juuriselleristä sopivan isoja paloja, mausta suolalla, mustapippurilla ja öljyllä. Laita uuniin 200-asteeseen 20 minuutiksi.
Leikkaa juuriselleristä tikkuja ja lisää pannulle öljyn kanssa. Anna paistua hetken ja lisää voita sekä vettä niin, että tikut peittyvät melkein kokonaan. Laita päälle leivinpaperista tehty kansi ja laske lämpöä. Anna kannen olla noin 10 minuuttia. Ota kansi pois ja anna vielä hautua ja nesteen haihtua. Tarkista kypsyys ja maku.
Leikkaa porkkana ohuiksi siivuiksi. Kiehauta etikka, sokeri ja vesi. Laita siivut pikkeliliemeen vähintään puoleksi tunniksi.
Lisää kattilaan vesi, sieniä, sipuli, suola ja lehtipersilja. Anna hautua vähintään puoli tuntia tai kunnes liemi on redusoitunut vähintään puoleen. Siivilöi sienet pois kuituliinan läpi.
Laita pannulle rypsiöljyä ja sieniä lakki alaspäin. Paista matalalla lämmöllä niin kauan kunnes sienet on rapeita.
Kokoa annos. Koristele kevätsipulilla.
Vaahdotettu kirvelivoi:
Laita voi, suola ja hienonnettu kirveli kulhoon. Sekoita sähkövatkaimella kunnes voi on kuohkeaa. Siirrä pursotinpussiin ja pursota tarjoilukulhoon. Viimeistele kirvelillä ja suolalla.