Leikkaa merianturan pää pois. Poista tämän jälkeen toinen tummempi nahka. Laita hieman vettä kiehumaan kattilaan, uita pyrstön pää kiehuvaan veteen noin 10 sekunniksi. Laita kala leikkuulaudalle ja ja nylje nahka aloittaen keitetystä pyrstöstä. Kun tummempi nahka on poistettu suolaa kala molemmin puolin ja ripottele vehnäjauhoa päälle. Paista pannulla oliiviöljyssä ensin toinen puoli. Kun nahka on saanut värin pintaan vaihda toiselle puolelle. Ota lämpöä alas ja lisää pannulle voita. Valele kalaa voilla kunnes oikean kypsyys on haluttu.