MasterChef Suomi -sarjan viidennen jakson resepti.
Meriantura
1 kpl meriantura
suolaa
oliiviöljyä
voita
2 tl vehnäjauhoja
Jogurttikastike ja Salaatti
2 dl Kreikkalaista jogurttia
1 rkl omenaviinietikkaa
2 rkl creme fraichea
1 tl hunajaa
1 kpl (Kuori, Mehu, Liha 1 rkl) sitruuna
1 pnt sitruunamelissaa
1 pnt kirveliä
1 rkl Punasipuli (hienonnettu)
suolaa
mustapippuria
4 kpl lehteä endiiviä
4 kpl lehteä vihersalaattia
Kantarelli ja Ruusukaali
200 g kantarelleja
suolaa
mustapippuria
oliiviöljyä
10 kpl ruusukaalia
1 rkl oliiviöljyä
1 rkl hunajaa
suolaa
mustapippuria
1 rkl voita
Seesami lime vinegretti
1 rkl seesamiöljyä
1 rkl vettä
1 rkl balsamiviinietikkaa
1 rkl mieto oliiviöljyä
suolaa
mustapippuria
2 kpl (mehu, kuori) limeä
1 kpl finger lime
Valmistusohje
Leikkaa merianturan pää pois. Poista tämän jälkeen toinen tummempi nahka. Laita hieman vettä kiehumaan kattilaan, uita pyrstön pää kiehuvaan veteen noin 10 sekunniksi. Laita kala leikkuulaudalle ja ja nylje nahka aloittaen keitetystä pyrstöstä. Kun tummempi nahka on poistettu suolaa kala molemmin puolin ja ripottele vehnäjauhoa päälle. Paista pannulla oliiviöljyssä ensin toinen puoli. Kun nahka on saanut värin pintaan vaihda toiselle puolelle. Ota lämpöä alas ja lisää pannulle voita. Valele kalaa voilla kunnes oikean kypsyys on haluttu.
Lisää kulhoon omenaviinietikka, kreikkalaista jogurttia, creme fraiche, suola, pippuri, hunaja, sitruunan mehu, sitruunan kuori, sitruunan palat, nippu sitruunamelissaa silputtuna, punasipulia hienonnettuna, kirveliä nippu siputtuna. Sekoita ja maista. Lisää tarvittaessa lisää suolaa.
Revi vihersalaatteja ja endiiviä. Sekoita pieni määrä jogurttikastiketta salaattiin.
Lisää pieni määrä rypsiöljyä pannulle. Lisää sienet lakki alaspäin, jotta saat mahdollisimman rapean pinnan. Pidä sieniä pannulla miedolla lämmöllä niin kauan, että sienet ovat rapeita. Mausta suolalla ja pippurilla.
Puolita ruusukaalit ja tee marinadi. Laita kulhoon mietoa oliiviöljyä, hunajaa, suolaa ja pippuria. Pyörittele ruusukaalit marinadissa ja lisää pannulle. Paista litteä puoli alaspäin kunnes pinta on saanut kauniin värin. Laske pannun lämpöä ja lisää voi. Valele ruusukaaleja voilla. Ota pannu pois liedeltä ja laita noin 150 asteiseen uuniin noin 10 minuutiksi.
Sekoita kaikki. Tarjoile salaatin kanssa. Finger limeä päälle.