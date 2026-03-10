



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota





MasterChef Suomi: Lihaa ja Perunaa, Katrin resepti | Resepti | Makuja | MTV Uutiset





Lifestyle Makuja Etusivu Ruokauutiset Reseptit Reseptihaku Halpa vs. kallis Koko Suomi leipoo MasterChef Suomi: Lihaa ja Perunaa, Katrin resepti MasterChef Suomi: Lihaa ja Perunaa, Katrin resepti Julkaistu 10.03.2026 21:00 MTV LIFESTYLE MasterChef Suomi -sarjan 8. kauden toisen jakson resepti. Naudan ulkofilee 300 g naudan ulkofileetä

timjamia

valkosipuli

50 g voita

2 rkl öljyä

suolaa

mustapippuria Suppilovahverokastike 250 g suppilovahveroja

1 kpl salottisipuli

1 dl kuohukermaa

2 rkl creme Fraichea

30 g voita

1 rkl sitruunanmehua

suolaa

mustapippuria Perunapyree 6 kpl perunoita

2 dl kuohukermaa

100 g voita

suolaa Terttutomaatit 200 g terttutomaatteja

oliiviöljy

suolaa Pikkelisienet 100 g suppilovahveroja

3 dl vettä

2 dl sokeria

1 dl etikkaa Valmistusohje Mausta lihan pinta ja paista pannulla kauttaaltaan kaunis väri. Lisää voin sekä öljyn kanssa yrtit ja valkosipuli. Lusikoi paistovoita lihalle ja kypsennä uunissa, noin 170 asteessa sisälämpö noin 50 asteeseen. Anna vetäytyä ja leikkaa siivuiksi.

Paista suppilovahveroista ylimääräinen neste kuivalla pannulla ja leikkaa salottisipuli pieneksi. Lisää salottisipuli pannulle voin kanssa ja kuullota sienet sekä salotti. Lisää kerma sekä creme fraiche ja kiehauta kasaan. Lisää suola ja mustapippuri. Lisää sitruunanmehu ja anna maustua. Sammuta liesi.

Kuori perunat ja keitä kypsäksi suolatussa vedessä. Valuta ja anna nesteen höyrytä pois. Lisää kuumana kerma sekä voi. Sekoita kuohkeaksi pyreeksi.

Suolaa ja öljyä terttutomaatit. Laita 175 asteiseen uuniin ja kypsennä hetki. Lisää sormisuolaa pinnalle.

Kiehauta pikkeli liemen ainekset ja kaada kuuma liemi sienien päälle. Anna maustua ja kypsyä.