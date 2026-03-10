MasterChef Suomi: Lihaa ja Perunaa, Katrin resepti
Julkaistu 10.03.2026 21:00
MTV LIFESTYLE
MasterChef Suomi -sarjan 8. kauden toisen jakson resepti.
Naudan ulkofilee
300 g naudan ulkofileetä
timjamia
valkosipuli
50 g voita
2 rkl öljyä
suolaa
mustapippuria
Suppilovahverokastike
250 g suppilovahveroja
1 kpl salottisipuli
1 dl kuohukermaa
2 rkl creme Fraichea
30 g voita
1 rkl sitruunanmehua
suolaa
mustapippuria
Perunapyree
6 kpl perunoita
2 dl kuohukermaa
100 g voita
suolaa
Terttutomaatit
200 g terttutomaatteja
oliiviöljy
suolaa
Pikkelisienet
100 g suppilovahveroja
3 dl vettä
2 dl sokeria
1 dl etikkaa
Valmistusohje
Mausta lihan pinta ja paista pannulla kauttaaltaan kaunis väri. Lisää voin sekä öljyn kanssa yrtit ja valkosipuli. Lusikoi paistovoita lihalle ja kypsennä uunissa, noin 170 asteessa sisälämpö noin 50 asteeseen. Anna vetäytyä ja leikkaa siivuiksi.
Paista suppilovahveroista ylimääräinen neste kuivalla pannulla ja leikkaa salottisipuli pieneksi. Lisää salottisipuli pannulle voin kanssa ja kuullota sienet sekä salotti. Lisää kerma sekä creme fraiche ja kiehauta kasaan. Lisää suola ja mustapippuri. Lisää sitruunanmehu ja anna maustua. Sammuta liesi.
Kuori perunat ja keitä kypsäksi suolatussa vedessä. Valuta ja anna nesteen höyrytä pois. Lisää kuumana kerma sekä voi. Sekoita kuohkeaksi pyreeksi.
Suolaa ja öljyä terttutomaatit. Laita 175 asteiseen uuniin ja kypsennä hetki. Lisää sormisuolaa pinnalle.
Kiehauta pikkeli liemen ainekset ja kaada kuuma liemi sienien päälle. Anna maustua ja kypsyä.