Kuullota salottia muutama minuutti niin, että pehmenee, kuutioi omena ja lisää salotin joukkoon ja kuullota muutama minuutti. Lisää sienet ja murskattu valkosipuli ja kuullota vielä pari minuuttia. Lisää häränhäntäliemi ja keitä kasaan niin, että puolet jää jäljelle. Murskaa samalla omenia ja sieniä perunasurvimella. Lisää kerma ja keitä taas puoleen. Siivilöi. Lisää omenasiiderietikka.

Leikkaa sipuli puoliksi poikittain, mausta suolalla ja paista öljyssä hyvä väri. Käännä ja laita 170 asteiseen uuniin 15-20 minuuttia kunnes sipuli pehmeä. Ota pintakerros pois ennen tarjoilua.

Laita sienet kuumalle ja kuivalle pannulle kunnes neste on poistunut. Lisää 1rkl voita ja lisää salottisipuli, kuullota. Lisää valkosipuli. Kun sienet ovat kypsiä ja rapeita lisää sherryviinietikka. Laita sivuun.