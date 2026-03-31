MasterChef: Maksaa, Paistettua sipulia ja Kermainen Omena-sienikastike – Jarin resepti
MasterChef: Maksaa, Paistettua sipulia ja Kermainen Omena-sienikastike – Jarin resepti
Julkaistu 31.03.2026 21:00
MTV LIFESTYLE
MasterChef Suomi -sarjan viidennen jakson resepti.
Kastike
3 dl häränhäntälientä
1 kpl salottisipulia
1 kpl valkosipuli
puolikas omena
200 g sieniä (mix)
3 dl kermaa
0,5 pnt timjamia
2 rkl soijakastiketta
2 rkl omenasiiderietikkaa
Sienipaistos;
1 kpl salottisipuli
0,5 tl kuivattua timjamia
1 kpl valkosipuli
1 rkl sherryviinietikkaa
2 dl sieniä (mix)
Paistettu sipuli
1 kpl (iso) keltasipuli
suolaa
Maksa
2 kpl (n. 240 g) naudan maksaa
5 kpl (oksa) rosmariinia
60 g voita
Vinegrette
1 tl dijonia
1 tl karkeaa dijonia
4 rkl vaahterasiirappia
4 rkl sherryviinietikkaa
1 rkl sitruunan mehua
1 dl oliiviöljyä
3 rkl vettä
suolaa
mustapippuria
1 tl tabascoa
Valmistusohje
Kuullota salottia muutama minuutti niin, että pehmenee, kuutioi omena ja lisää salotin joukkoon ja kuullota muutama minuutti. Lisää sienet ja murskattu valkosipuli ja kuullota vielä pari minuuttia. Lisää häränhäntäliemi ja keitä kasaan niin, että puolet jää jäljelle. Murskaa samalla omenia ja sieniä perunasurvimella. Lisää kerma ja keitä taas puoleen. Siivilöi. Lisää omenasiiderietikka.
Leikkaa sipuli puoliksi poikittain, mausta suolalla ja paista öljyssä hyvä väri. Käännä ja laita 170 asteiseen uuniin 15-20 minuuttia kunnes sipuli pehmeä. Ota pintakerros pois ennen tarjoilua.
Laita sienet kuumalle ja kuivalle pannulle kunnes neste on poistunut. Lisää 1rkl voita ja lisää salottisipuli, kuullota. Lisää valkosipuli. Kun sienet ovat kypsiä ja rapeita lisää sherryviinietikka. Laita sivuun.
Leikkaa maksa viipaleiksi ja paista kauniin kullanruskea pinta. Käännä ja lisää voita ja rosmariini. Lusikoi vaahtoavaa voita maksan pintaan. Laita uuniin pannussa 3 minuutiksi. Käytä pannua myös sieni paistoksen lämmitykseen.
Kokoa annos.
Vinegrette
Sekoita kaikki keskenään ja tarjoile haluamasi salaatin kanssa.