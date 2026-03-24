MasterChef Suomi -sarjan neljännen jakson resepti.
Huhtasienet
100 g huhtasieniä (kuivattu)
1 l vettä
2 rkl suolaa
3 rkl creme Fraichea
1 kpl fenkolia
2 rkl appelsiinin mehua
20 g voita
Rapuliemi
10 kpl merirapuja
1 l vettä
3 dl valkoviiniä
1 dl soijaa
2 dl appelsiinin mehua
2 kpl salottisipulia
Fenkolipyree
1 kpl fenkoli
1 rkl valkoviinietikkaa
suolaa
mustapippuria
Glaseerattu Fenkoli
1 kpl fenkoli
suolaa
rypsiöljyä
Pasha
100 g sokeria
1 kpl keltuainen
150 g voita
2 dl kuohukermaa
1 dl kermaviiliä
1 dl maitorahkaa
1 rkl mantelirouhetta
1 rkl rusinoita
kirpeät marjat (koristelu)
Valmistusohje
Laita huhtasienet likoamaan kylmään suolaveteen.
Tee odottaessa huhtasienille täyte leikkaamalla fenkoli pieneksi ja kuullottamalla pannulla pehmeäksi. Lisää jäähtyneeseen fenkoliin creme fraiche ja appelsiinimehu, sekoita. Tarkista maku ja lisää tarvittaessa suolaa ja pippuria.
Poista huhtasienet suolavedestä ja kuumenna niitä hetki voissa.
Kuori ravut ja poista suolet. Laita ravunkuoret kattilaan, lisää vesi ja keitä kuorista maku irti. Kaada rapuliemeen valkoviini ja anna kiehua kasaan. Kuullota sipulit ja kaada rapuliemi, soija ja appelsiinimehu. Jatka keittämistä kunnes liemi on tiivis ja maku tiukka.
Leikkaa fenkolit puoliksi ja paahda uunissa. Lisää toinen puolisko kutteriin ja aja karkeaksi pyreeksi. Mausta suolalla, etikalla ja pippurilla.
Paahda toiset fenkolin puolikkaat vielä pannulla ja glaseeraa niitä rapukastikkeella.
Lämmitä lopuksi ravunpyrstöt pannulla voissa.
Kokoa annos ja koristele tillillä.
Pasha
Vatkaa sokeri, keltuainen ja voi kuohkeaksi vaahdoksi. Vatkaa kerma omassa kulhossa vaahdoksi ja lisää kermaviili sekä rahka, sekoita/vatkaa. Mausta manteleilla ja rusinoilla. Laita valumaan kuituliinan läpi kylmään (mahdollisimman kauan, kunnes massa on kiinteä ja muotoiltava). Koristele marjoilla ja tarjoile.