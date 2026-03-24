Laita huhtasienet likoamaan kylmään suolaveteen.

Tee odottaessa huhtasienille täyte leikkaamalla fenkoli pieneksi ja kuullottamalla pannulla pehmeäksi. Lisää jäähtyneeseen fenkoliin creme fraiche ja appelsiinimehu, sekoita. Tarkista maku ja lisää tarvittaessa suolaa ja pippuria.

Poista huhtasienet suolavedestä ja kuumenna niitä hetki voissa.

Täytä huhtasienet fenkoli massalla pursotinpussia käyttäen.

Kuori ravut ja poista suolet. Laita ravunkuoret kattilaan, lisää vesi ja keitä kuorista maku irti. Kaada rapuliemeen valkoviini ja anna kiehua kasaan. Kuullota sipulit ja kaada rapuliemi, soija ja appelsiinimehu. Jatka keittämistä kunnes liemi on tiivis ja maku tiukka.

Leikkaa fenkolit puoliksi ja paahda uunissa. Lisää toinen puolisko kutteriin ja aja karkeaksi pyreeksi. Mausta suolalla, etikalla ja pippurilla.