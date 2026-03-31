MasterChef: Taimen ja Juurekset Sitruuna-smetanakastikkeella – Juhon resepti
Julkaistu 31.03.2026 21:00
MasterChef Suomi -sarjan viidennen jakson resepti.
Taimen
2 kpl taimenfileeta
suolaa
vettä
mustapippuria
25 g voita
Juurekset
1 kpl porkkana (keltainen)
1 kpl porkkana (Oranssi)
1 kpl palsternakka
25 g voita
oliiviöljyä
suolaa
sitruunamehua
mustapippuria
Kastike
2 rkl smetanaa
2 tl sitruunamehua
30g tilliä
1 tl sinappia
suolaa
vettä
Vinegretti
2 rkl omenaetikkaa
1 tl dijon sinappia
1 tl karkeaa dijon sinappia
2 rkl sitruunamehua
1 tl suolaa
2 tl vihreää tabascoa
2 tl meiramia
1 tl agavesiirappia
Valmistusohje
Siisti taimen ja leikkaa annospaloiksi. Laita annospalat 10 % suolaveteen 15 minuutiksi. Kuivaa kalat huolellisesti ja paista öljytyllä pannulla nahkapuoli rapeaksi. Käännä Ja lisää voi. Paista noin kaksi minuuttia, mutta varo voita joutumasta nahkaan, jotta rapeus säilyy.
Leikkaa juurekset pieniksi ja paista pannulla oliiviöljyssä kaunis paistopinta. Lisää lopuksi voi ja mausta suolalla, sitruunalla ja mustapippurilla. Kypsennä hiljalleen.
Sekoita kulhossa smetana, sitruuna, tilli, sinappi ja suola. Ohenna kastiketta tarvittaessa vedellä.
Vinegretti
Sekoita kaikki keskenään ja tarjoile salaatin kanssa.