Mausta entrecote suolalla ja paista kuumassa öljyssä molemmille puolille rapea pinta. Laita valkosipuli, rosmariini ja timjami pihvin päälle ja lisää pannulle voita. Nostele vaahtoavaa voita pihville samalla paistaen. Laita pihvi 150 asteiseen uuniin paistomittarin kanssa ja sisälämmöksi 50 astetta. Kun liha on valmis, anna sen vetäytyä rauhassa ennen leikkaamista. Säästä pannu!

Pilko purjo pieneksi suikaleeksi ja paista voissa ja öljyssä. Mausta suolalla. Hauduta hetki ja lisää smetana. Anna muhentua miedolla lämmöllä.

Leikkaa ruusukaaleista kannat ja poista uloimmat lehdet. Halkaise ja paista leikkuupinta alaspäin. Poista pavuista kannat ja lisää pannulle. Mausta suolalla.

Pilko perunat haluamaasi kokoon ja paahda 200 asteisessa uunissa öljyn ja suolan kanssa kauniin värisiksi.

Lisää lihan paistinpannuun shampanja viinietikka, sitruuna, suola ja kaprikset. Anna lämmetä hetki.