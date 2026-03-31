MasterChef Suomi -sarjan viidennen jakson resepti.
Entrecote
300 g Naudan entrecotea
voita
timjamia
rosmariinia
valkosipulia
suolaa
mustapippuria
Purjomuhennos
1 kpl purjo
100 g smetanaa
suolaa
oliiviöljyä
Paistetut vihannekset
2 kpl perunaa
6 kpl ruusukaalia
8 kpl neulapapua
oliiviöljyä
voita
suolaa
Kapris Vinaigrette
3 rkl Samppanja viinietikkaa
40 g kapriksia
2 rkl sitruunamehua
suolaa
mustapippuria
lihan paistoliemi (Pannu)
Passion vinegretti
1 rkl täysjyväsinappia
2 tl dijon sinappia
2 tl hunajaa
3 tl omenaviinietikkaa
1 dl mietoa oliiviöljyä
suolaa
2 kpl passionhedelmämehua
Valmistusohje
Mausta entrecote suolalla ja paista kuumassa öljyssä molemmille puolille rapea pinta. Laita valkosipuli, rosmariini ja timjami pihvin päälle ja lisää pannulle voita. Nostele vaahtoavaa voita pihville samalla paistaen. Laita pihvi 150 asteiseen uuniin paistomittarin kanssa ja sisälämmöksi 50 astetta. Kun liha on valmis, anna sen vetäytyä rauhassa ennen leikkaamista. Säästä pannu!
Pilko purjo pieneksi suikaleeksi ja paista voissa ja öljyssä. Mausta suolalla. Hauduta hetki ja lisää smetana. Anna muhentua miedolla lämmöllä.
Leikkaa ruusukaaleista kannat ja poista uloimmat lehdet. Halkaise ja paista leikkuupinta alaspäin. Poista pavuista kannat ja lisää pannulle. Mausta suolalla.
Pilko perunat haluamaasi kokoon ja paahda 200 asteisessa uunissa öljyn ja suolan kanssa kauniin värisiksi.
Lisää lihan paistinpannuun shampanja viinietikka, sitruuna, suola ja kaprikset. Anna lämmetä hetki.
Kokoa annos.
Passion vinegretti
Sekoita kaikki muut ainekset vispilällä ja lisää öljy ohuena nauhana joukkoon. Tarkista maku ja lisää suola. Tarjoile salaatin kanssa.