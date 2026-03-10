Leikkaa sipuli, valkosipuli ja paprika, kuullota öljyssä kevyellä lämmöllä noin 10 minuuttia. Lisää tomaattipyree ja kuullota vielä noin 5 minuuttia. Lisää kuivat mausteet sekä tomaattimurska, kiehauta. Lisää hieman vettä ja anna hetken hautua.