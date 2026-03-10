- Leikkaa sipuli, valkosipuli ja paprika, kuullota öljyssä kevyellä lämmöllä noin 10 minuuttia. Lisää tomaattipyree ja kuullota vielä noin 5 minuuttia. Lisää kuivat mausteet sekä tomaattimurska, kiehauta. Lisää hieman vettä ja anna hetken hautua.
- Pese tällä välin riisi. Kaada riisi tomaattikastikkeeseen ja kypsennä kevyesti kiehuen.
- Leikkaa karitsa paloiksi ja mausta kuivamausteilla, valkosipulilla ja suolalla. Paista pannulla kaunis väri kauttaaltaan. Anna vetäytyä kypsäksi.
- Laita friteerausta varten öljy kuumenemaan, noin 175 asteeseen.
- Leikkaa keittobanaani ohuiksi siivuiksi ja friteeraa kunnes väri on miellyttävä. Kuivaa talouspaperilla ylimääräinen öljy pois ja suolaa.
- Kokoa annos.