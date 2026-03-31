Ankanrinta:

Viillota ankanrinnan nahka. Suolaa molemmin puolin ja laita kylmälle pannulle nahka alaspäin. Laita pannu lämpenemään noin puolilla tehoilla ja paista 10 minuuttia. Käännä ankanrinta, kun nahka on kauniin kullanruskea ja paista toiselta puolelta noin 3 minuuttia. Siirrä 120 asteiseen uuniin ja kypsennä sisälämpötila on 52 asteeseen. Anna vetäytyä foliossa.

Leikkaa juurekset reiluksi paloiksi, jotta saat paistopintaa tasaisesti. Sulata voi pannulla ja aseta juurekset kuplivaan voihin. Paista hetki ja kaada päälle kanaliemi sekä timjamin oksat. Lisää kevyesti suolaa. Peitä leivinpaperilla ja anna kypsyä hiljalleen. Kokeile kypsyyttä tasaisesti. Lopputulos tulee olla pehmeä sisältä ja paahtunut pinnalta.

Kuullota salottisipulit öljyssä. Lisää punaviini ja keitä kasaan niin, että jäljellä on puolet. Lisää kanaliemi ja anna tekeytyä hiljalleen. Kaada fondant pannulta rasvat kastikkeeseen ja lisää tarvittaessa lisää voita, mausta tarpeen mukaan suolalla ja mustapippurilla.