MasterChef Suomi: Paistettua kirjolohta ja palsternakkaa sekä kirvelimajoneesia, tomaatti-kirvelisalaattia ja tomaatti-mansikkalientä, Millan resepti
Julkaistu 21.04.2026 21:00
MTV LIFESTYLE
MasterChef Suomi -sarjan 8. kauden kahdeksannen jakson resepti.
Palsternakkakiekot
1 kpl palsternakka
2 rkl rypsiöljyä
20 g voita
suolaa
Kirvelimajoneesi
1 rkl etikkaa
2 kpl keltuaista
1,5 dl rypsiöljyä
suolaa
sokeria
1 pnt kirveliä
Tomaatti-mansikkaliemi
4 kpl tomaattia
4 kpl mansikkaa
1 kpl valkosipuli
1 rkl kirveliä
0,5 tl etikkaa
suolaa
sokeria
Tomaatti-kirvelisalaatti
1 kpl tomaatti
4 rkl kirveliä (pienitty)
suolaa
sokeria
Paistettu kirjolohi
1 kpl kirjolohi
2 rkl rypsiöljyä
25 g voita
suolaa
Valmistusohje
Leikkaa palsternakka noin 1 sentin siivuiksi. Ota siivuista kiekkoja stanssin avulla. Paista kiekkoja ensin kuumassa pannussa öljyssä niin, että niihin tulee kaunis paistopinta. Alenna lämpöä, mausta suolalla ja lisää pannuun voi. Anna kypsyä miedolla lämmöllä kypsiksi.
Laita sauvasekoittimen kulhoon kaksi keltuaista, etikka, suola ja sokeri. Valuta hiljalleen päälle rypsiöljyä. Kun majoneesi on valmis, lisää joukkoon reilu nipullinen kirveliä ja sekoita tasaiseksi.
Laita kulhoon tomaatit, mansikat,valkosipulin kynsi, kirveliä, etikka, suola ja sokeri. Survo ainekset sekaisin sauvasekoittimella ja valuta harson sekä siivilän läpi kattilaan. Kiehauta liemi ja tarkista maku. Siivilöi vielä kertaalleen ja laita miedolla lämmöllä liedelle keittymään kasaan.
Pilko tomaatti pieniksi kuutioiksi. Lisää joukkoon pieneksi hakattua kirveliä, suolaa ja aavistus sokeria.
Suomusta ja fileoi kirjolohi. Kuivaa ja leikkaa annospaloiksi. Paista nahka puoli alaspäin kuumalla pannussa öljyssä. Mausta suolalla. Käännä kala, vähennä lämpöä ja lisää pannulle voi. Sivele voilla hetki ja nosta fileepalat lepäämään.