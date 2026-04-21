Laita sauvasekoittimen kulhoon kaksi keltuaista, etikka, suola ja sokeri. Valuta hiljalleen päälle rypsiöljyä. Kun majoneesi on valmis, lisää joukkoon reilu nipullinen kirveliä ja sekoita tasaiseksi.

Laita kulhoon tomaatit, mansikat,valkosipulin kynsi, kirveliä, etikka, suola ja sokeri. Survo ainekset sekaisin sauvasekoittimella ja valuta harson sekä siivilän läpi kattilaan. Kiehauta liemi ja tarkista maku. Siivilöi vielä kertaalleen ja laita miedolla lämmöllä liedelle keittymään kasaan.