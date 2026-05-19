MasterChef Suomi -sarjan 8. kauden 11. jakson resepti.
Duchesseperuna
1 kg perunoita
1 dl kuohukermaa
50 g voita
1 kpl keltuaista
suolaa
Paistettu poron ulkofilee
250 g poron ulkofileetä
suolaa
mustapippuria
25 g voita
4 kpl rosmariininoksa
Paistettu purjo
1 kpl purjon valkoinen osa
50 g voita
suolaa
Pikkelöidyt tyrnit
1 dl tyrnejä
1 dl etikkaa
1 dl vettä
1 dl sokeria
suolaa
Punaviini-pippurikastike
100 g juuriselleriä
2 kpl salottisipulia
1 kpl porkkanaa
2 rkl rypsiöljyä
1 kpl ossobucco
3 dl punaviiniä
3 rkl balsamietikkaa
3 dl lihalientä
1 rkl sitruunaa
1 tl sokeria
2 rkl pepperberryä
Friteerattu jäkälä
4 kpl jäkälää
5 dl rypsiöljyä
Valmistusohje
Keitä puikulaperunat suolatussa vedessä. Lämmitä toisessa kattilassa kerma ja voi. Erottele keltuainen. Kun perunat ovat kypsiä, murskaa ne perunasurvimella isoon kulhoon. Lisää päälle suolaa ja kermaseos. Sekoita tasaisesti sekaisin ja lisää keltuainen. Siirrä tyllattuun pursotinpussiin.
Voitele uunipelti voilla ja pursota muussista kauniita ruusukkeita. Paista 250 asteisessa uunissa koosta riippuen noin 10 minuuttia tai kunnes ruusukkeiden huiput ovat saaneet hieman väriä.
Kuumenna rypsiöljy pannulla. Suolaa ja pippuroi poro ja paista kuumassa öljyssä. Käännä, vähennä lämpöä. Lisää voita ja rosmariinia pannulle. Sivele lihaa voilla ja tarkkaile kypsymistä. Ota liha vetäytymään kun lämpötila on noin 55 astetta.
Leikkaa purjon valkoisesta osasta noin 10 sentin pala. Poista uloin kerros ja halkaise purjo. Huuhdo tarvittaessa. Laita purjot leikkauspinta alaspäin pannulle ja lisää runsaasti voita. Paista kunnes pinta on ottanut väriä ja käännä. Hauduta voissa kunnes purjo on pehmentynyt kauttaaltaan. Mausta suolalla molemmilta puolilta.
Sekoita vesi, etikka ja sokeri sekä hieman suolaa, keitä kiehuvaksi. Laita tyrnit pikkelöinti liemeen vähintään 30 minuutiksi.
Freesaa pannulla öljyssä sipulit, porkkana, selleriä sekä ossobucco lihaa. Lisää suola, rosmariini, murskattua pepperberryä sekä balsamiviinietikka ja anna kiehahtaa. Lisää punaviini ja anna kiehua hetki välillä sekoittaen. Lisää lihaliemi. Anna kiehua melko kovalla noin 15 minuuttia ja siivilöi kastike puhtaaseen kattilaan. Redusoi hetki ja tarkista maku. Vatkaa joukkoon voi kuutioita ja anna lämmetä ihan hetki. Kaada kastikekannuun.
Kuumenna öljy kattilassa noin 160 asteiseksi ja lisää jäkälät. Käännä ja anna kypsyä kauniin ruskeaksi. Ota pois kattilasta, kuivaa talouspaperin päällä ja lisää suolaa.