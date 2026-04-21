Sekoita jauhot ja suola. Lisää joukkoon öljy sekä vesi. Sekoita tasaiseksi ja vaivaa noin 5 minuuttia ja anna levätä noin 20 minuuttia. Kun taikina on levännyt pilko 10 palaksi ja pyörittele palloiksi. Kauli pallot ja paista pannulla noin 1 minuutti per puoli. Kun flatbread on paistunut peitä liinalla ennen tarjoilua, jotta ne eivät kuivu.