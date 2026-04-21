MasterChef Suomi: Flatbread naudan sisäfileellä ja inkiväärinen kiinankaalislaw, Roosan resepti
Julkaistu 59 minuuttia sitten
MTV LIFESTYLE
MasterChef Suomi -sarjan 8. kauden kahdeksannen jakson resepti.
Flatbread
3,5 dl vehnäjauhoja
2 tl suolaa
2 rkl rypsiöljyä
1,2 dl vettä
Naudan sisäfile
1 kpl naudan sisäfilee
25 g voita
suolaa
mustapippuria
timjamia / rosmariinia / salviaa (vapaa valinta)
20 g fetaa (lopuksi)
Kiinankaali Slaw + Majoneesi ja Pikkelöidyt chilit
1 kpl kananmuna
1 rkl valkoviinietikkaa
1,5 dl rypsiöljyä
suolaa
mustapippuria
2 tl kuivattua inkivääriä
1 kpl kiinankaali
1 dl etikkaa
2 dl sokeria
3 dl vettä
1 kpl chili
Valmistusohje
Sekoita jauhot ja suola. Lisää joukkoon öljy sekä vesi. Sekoita tasaiseksi ja vaivaa noin 5 minuuttia ja anna levätä noin 20 minuuttia. Kun taikina on levännyt pilko 10 palaksi ja pyörittele palloiksi. Kauli pallot ja paista pannulla noin 1 minuutti per puoli. Kun flatbread on paistunut peitä liinalla ennen tarjoilua, jotta ne eivät kuivu.
Mausta naudan fileen reilulla suolalla ja pippurilla. Lisää pannulle öljyä ja paista toinen puoli kauniin ruskeaksi. Käännä ja madalla lämpöä. Lisää pannulle voi ja lihan päälle valitsemasi yrtit. Valele lihaa voilla. Kun pinta on saanut kauniin värin laita liha uuniin 160 asteeseen paistomittarin kanssa. Kun lihan sisälämpö on 58 astetta ota vetäytymään vähintään 15 minuutiksi. Leikkaa annospaloiksi.
Lisää korkeaan kulhoon kananmuna, suola, pippuri, valkoviinietikka ja noin rypsiöljy. Laita sauvasekoitin kulhon pohjalle ja laita käyntiin, nosta hiljalleen ylöspäin, jotta majoneesi emulgoituu. Lisää majoneesiin noin kuivattu inkivääri.
Pilko kiinankaalit ohueksi suikaleeksi ja lisää majoneesia joukkoon
Kiehauta etikka, sokeri ja vesi. Lisää viipaloitu chili liemeen. Anna tekeytyä hetki.