Sekoita jogurtti ja sokeri. Lisää joukkoon kananmuna. Sekoita keskenään kuivat aineet ja suola. Yhdistä aineet ja lisää sulatettu voi. Laita kakkuvuokaan ja vuoka 200-asteiseen uuniin 30-40 minuutiksi.

Lämmitä kuohukerma ja täysmaitoa kattilassa (älä kiehauta).

Laita keltuaiset astiaan ja lisää sokeri. Vatkaa vaahdoksi. Lisää kerma seokseen vanilja ja kaada kananmunaseos mukaan. Lämmitä seosta sekoittaen, jotta se saostuu. Jäähdytä massa viileämmäksi ja lisää appelsiininkukkavesi. Laita massa jäätelökoneeseen 30-45 minuutiksi tekeytymään.