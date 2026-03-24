Kuullota hopeasipulia miedossa oliiviöljyssä. Lisää sienet ja anna pehmetä. Lisää suola ja kerma. Anna hautua hiljalleen kasaan. Aja tasaiseksi blenderillä ja kaada takaisin kattilaan. Anna tekeytyä miedolla lämmöllä.

Mausta parsat miedolla oliiviöljyllä, sitruuna timjamilla ja suolalla. Anna marinoitua noin 30 min. Keitä sen jälkeen runsaassa vedessä 5 minuuttia ja nosta valumaan. Lisää suolaa ja viimeistele parsojen pinta hiiligrillissä.

Lisää veteen shamppanjatikkaa ja lämmitä kiehuvaksi. Käännä asteet niin että kiehuminen loppuu ja tee veteen voimakas pyörre. Kaada kananmuna veteen. Anna kiehua noin 4 minuuttia. Ota pois vedestä talouspaperille ja lisää suola.

Paahda limen puolikkaat grillissä. Laita keltuaiset, shampanjaviinietikka, suola ja vesitilkka metalliseen kulhoon vesihauteen päälle. Anna lämmetä ja sekoita koko ajan. Lisää voisulan kirkas osa ohuena nauhana koko ajan sekoittaen. Mausta grillatun limen mehulla ja sahramilla. Tarkista maku ja lisää tarvittaessa suolaa.