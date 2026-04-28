MasterChef Suomi: Jogurttijäätelö, churro ja uunissa paistettu viikuna, Roosan resepti
Julkaistu 28.04.2026 21:00
MasterChef Suomi -sarjan 8. kauden yhdeksännen jakson resepti.
Jogurttijäätelö
200 g sokeria
200 g vettä
1 kpl vaniljatankoa
400 g turkkilaista jogurttia
Hasselpähkinä
1 dl hasselpähkinöitä
sormisuolaa
Churro
2,5 dl vettä
2 rkl sokeria
2 rkl voita
suolaa
2 dl vehnäjauhoja
1 kpl kananmunaa
1 tl vaniljasokeria
1 rkl kanelia
1 rkl sokeria
Viikunat
4 kpl viikunoita
15 g voita
1 rkl sokeria
1 rkl hunajaa
Viikunahillo
2 kpl viikunoita
0,5 dl sokeria
1 dl vettä
Valmistusohje
Kiehauta vesi ja sokeri kattilassa. Lisää joukkoon vaniljatangosta siemenet. Kiehauta vielä ja anna jäähtyä. Aja sauvasekoittimen avulla jogurtti mukaan ja siirrä massa jäätelökoneeseen tekeytymään.
Laita hasselpähkinät pannulle ja paahda kunnes saa väriä. Pilko hasselpähkinät veitsellä pieneksi ja lisää joukkoon sormisuolaa.
Lisää kattilaan vesi, sokeri, voi ja ripaus suolaa. Kiehauta kunnes voi ja sokeri on sulanut. Ota kattila pois liedeltä ja lisää joukkoon vehnäjauhot ja sekoita tasaiseksi. Anna massan jäähtyä. Lisää joukkoon kananmuna ja vaniljasokeri. Sekoita.
Siirrä massa pursotinpussiin. Pursota sopivia churrotankoja pursotinpussista suoraan 175 asteiseen öljyyn ja friteeraa churroja 4 minuuttia per puoli. Sekoita kulhoon sokeri ja kaneli ja pyörittele lämpöiset churrot seoksessa.
Halkaise viikunat neljään niin, että ne kuitenkin pysyvät kasassa. Lisää viiltoihin pienet nokareet voita, hunajaa ja sokeria. Paahda 200 asteisessa uunissa noin puoli tuntia.
Lisää kahden viikunan liha kattilaan. Laita joukkoon sokeri ja vesi. Anna kiehua, kunnes seos keittyy kasaan ja muuttuu hilloksi.