- Pilko juurekset ja sipulit keittopaloiksi. Kuullota ja paahda niitä pannulla.
- Renssaa lahna ruodottomaksi ja säästä kaikki ruodot ja roippeet. Siirrä roippeet kattilaan nokkosen ja kokonaisten mustapippureiden kanssa. Peitä vedellä ja keitä noin 20 minuuttia ja anna kalaliemen maustua.
- Lisää liemeen juurekset ja sipulit, keitä kypsäksi. Lisää kalan palat, mausta suolalla ja kirnupiimällä. Anna hautua kypsäksi.
- Sekoita leivän kuiva-aineet ja lämmitä kirnupiimää hieman. Sekoita kuivahiiva lämpimään piimään ja anna hiivan aktivoitua.
- Sekoita piimä ja hiiva kuiva-aineisiin ja kääntele sekaisin.
- Tee taikinaan viiltoja ja grahamjauhoja päälle.