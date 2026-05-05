Pilko ja kuullota sipuli. Lisää kirnupiimä ja kiehauta. Lisää kanaliemi ja musta valkosipuli. Keitä reilusti kasaan.

Lisää valkoviinietikka, sienipöly ja voi. Aja sauvasekoittimella tasaiseksi.

Kuutioi juurekset noin nopan kokoisiksi paloiksi ja kuullota hetki öljyssä. Lisää hieman lämpöä pannuun ja karamellisoi al denteksi. Lisää voi ja suola. Paista kypsäksi.