Viillota ankka ja laita nahkapuoli alaspäin kylmälle levyllä olevalle pannulle. Anna paistua niin kauan, että nahka on rapea ja kauniin ruskea. Käännä ja paista lihan pinnat kiinni. Siirrä uuniin ja lisää paistomittari. Paista 150 asteisessa uunissa siihen asti, että sisälämpö on 50 astetta. Anna ankanrinnan vetäytyä noin 15 minuuttia ennen leikkaamista.

Kuori palsternakka ja leikkaa pituussuunnassa pienemmiksi paloiksi (noin kuuteen). Laita pannu keskilämmölle. Lisää oliiviöljy ja paista palsternakkoihin kullanruskea väri jokaiselle sivulle. Lisää pannulle voita ja timjamia. Paista hetki ja siirrä pannu 150 asteiseen uuniin. Ota palsternakat pois kun ne ovat kypsiä, mutta jätä purutuntumaa.

Pilko salottisipuli sekä pala valkosipulia ja kuullota. Lisää timjami ja kuullota hetki. Lisää tilkka punaviinietikkaa ja kokonaisia rosepippureita, kiehauta. Lisää lihaliemi ja keitä kasaan niin kauan, että neste puolittuu. Lisää kerma ja nokare voita. KEitä hetki kasaan.