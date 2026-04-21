- Leikkaa luumu paloiksi ja siirrä kattilaan. Lisää lonkero, soija ja sokeri. Anna hautua niin kauan, että kastike muuttuu siirappimaiseksi.
- Laita porsaankylki kolmessa palassa painekattilaan. Lisää vesi, soija ja sitruunan kuori sekä mehu. Anna hautua 30 minuuttia.
- Nosta kylkipalat uunivuokaan (säästä haudutusliemi) ja glaseeraa lihan pintaa luumukastikkeella. Paahda 225 asteisessa uunissa 30 minuuttia välillä lisäten kastiketta.
- Huuhtele riisit ja keitä lihan keitinliemessä. Lisää voi lopuksi kypsään riisiin.
- Paloittele kukkakaali ja paista öljyssä niin, että tulee ruskea pinta. Lisää curry mauste ja voi. Paista kypsäksi.
- Kokoa annos.