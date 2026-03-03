Pilko ja kuori kurpitsa. Keitä palat suolatussa vedessä. Valuta ja anna hetki tasaantua. Kuumenna kerma ja voi. Aja kurpitsa tasaiseksi pyreeksi voi-kerma seoksen kanssa. Mausta suolalla ja sitruunamehulla.

Pilko ja kuullota voissa salottisipuli ja valkosipuli. Lisää kerma ja meirami. Keitä kasaan. Siivilöi tarjoilua varten.

Raasta appelsiinin kuori ja poista appelsiinista valkoiset osat. Pilko paloiksi ja laita kattilaan sokerin ja veden kanssa. Kiehauta ja anna maustua.

Poista ankasta kalvot ja viillota nahka. Mausta suolalla ja pippurilla. Paista rinta nahkapuoli alaspäin voissa sekä öljyssä ja lisää mukaan appelsiininkuorta. Muista valella lihaa puolta. Käännä kunnes nahka on kauniin kullanruskea. Paista liha puolta noin 5 minuuttia ja anna vetäytyä.