Pilko Salottisipuli, valkosipuli sekä inkivääri ja kuullota pannulla muutama minuutti. Lisää maapähkinävoi sekä ssamjang tahna ja paista/paahda vielä noin 3 minuuttia. Lisää hieman vettä ja kiehauta. Siivilöi pohja ja lisää kookosmaito, sokeri, kalakastike ja keitä kasaan.