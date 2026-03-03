MasterChef Suomi: Maapähkinä-kookos Ramen, Ankan rintaa & Meiramia, Zahran resepti
Maapähkinä-kookos Ramen, Ankan rintaa & Meiramia, Zahran resepti
MasterChef Suomi -sarjan 8. kauden avausjakson resepti.
Ramenliemi
1 kpl salottisipuli
2kpl valkosipulia
30 g inkivääriä (tuore)
100 g maapähkinävoita
2 rkl ssamjangia
3,5 dl kookosmaitoa
2 tl kalakastiketta
2 tl sokeria
suolaa
Meiramiöljy
2 pnt meiramia
1dl rypsiöljyä
Salottisipuli
1 kpl salottisipuli
5 dl syväpaistoöljyä
suolaa
Udon-Nuudelit
120 g udon nuudeleita
suolaa
Ankanrinta
1 kpl ankanrinta
suolaa
Valmistusohje
Pilko Salottisipuli, valkosipuli sekä inkivääri ja kuullota pannulla muutama minuutti. Lisää maapähkinävoi sekä ssamjang tahna ja paista/paahda vielä noin 3 minuuttia. Lisää hieman vettä ja kiehauta. Siivilöi pohja ja lisää kookosmaito, sokeri, kalakastike ja keitä kasaan.
Friteeraa kevyesti salottisipuli.
Laita meirami sekä öljy blenderiin ja aja lämpimäksi. Siivilöi kuituliinan läpi kirkkaaksi öljyksi.
Keitä nuudelit suolavedessä.
Viillota ankanrinta ja laita nahkapuoli kylmälle pannulle. Laita keskilämmölle ja anna nahan ruskistua kullanruskeaksi. Käännä lihapuoli pannulle ja paista noin 3 minuuttia hieman kovemmalla lämmöllä. Kypsennä uunissa loppuun, noin 185 asteessa 3-6 minuuttia, riippuen koosta. Hyvä sisälämpö on 48 - 50 ja anna vetäytyä. Lopullinen sisälämpö on 52 astetta.
Paahda pannulla shimeji-sienet sipulin ja valkosipulin kanssa. Älä polta.
Paista sokeriherneet kuumalla pannulla nopeasti, jotta rapeus säilyy.
Kokoa ramen annos lisäämällä lautaselle nuudelit, kasvikset, sienet ja liemi. Viimeistele meirami öljyllä ja haluamillasi yrteillä.