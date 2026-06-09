MasterChef Suomi -sarjan 8. kauden 14. jakson resepti.
Mosaiikkirulla
1 kpl nieriä
10 kpl vihreitä oliiveja
50 g kapriksia
mustapippuria
Persiljaöljy
1 pnt lehtipersiljaa
2 dl rypsiöljyä
Beurre Blanc
2 kpl salottisipulia
2 rkl valkoviinietikkaa
2 dl valkoviiniä
200 g voita
Punakaalipyree
250 g punakaalia
1 kpl keltasipuli
50 g voita
1 dl kuohukermaa
suolaa
1 tl sitruunamehua
Salaatti
1 kpl keltainen porkkana
1 kpl kesäkurpitsa
1 kpl omena
1 rkl oliiviöljyä
suolaa
2 rkl sitruunamehua
Pikkelöity keltajuuri
1 kpl keltajuurta
1 dl etikkaa
2 dl sokeria
3 dl vettä
1 kpl laakerinlehti
1 tl fenkolinsiemeniä
Tuille
50 g vettä
50 g öljyä
10 g vehnäjauhoja
sumakkia
kuivattua korianteria
suolaa
Persiljakaviaari
2 dl rypsiöljyä
1 pnt lehtipersiljaa
3 g agar-agaria
Valmistusohje
Fileoi Nieriä ja paloittele pitkät tasapaksut palat. Paahda uunissa kuivaksi ja rapeaksi kourallinen vihreitä oliiveja ja kapriksia paloiteltuna. Jauha oliivit ja kaprikset kutterissa.
Pyörittele kalapalat jauheessa ja muodosta niistä pyöreä rulla. Rullaa ensin tiiviiksi paketiksi ensimmäiseen kelmuun ja tee muutamia reikiä. Rullaa toisen kerran kelmuun ja laita lämpömittari keskelle. Siirrä uuniin vesihauteen kanssa. Nosta pois uunista kun lämpömittari näyttää 48 astetta. Anna levätä ja leikkaa rullasta annospaloja.