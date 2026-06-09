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Lifestyle Makuja Etusivu Ruokauutiset Reseptit Reseptihaku Mikko kokkaa MasterChef Suomi: Nieriämosaiikkirullaa, punakaalipyrettä, persilija-beurre blanc, Zahran resepti MasterChef Suomi: Nieriämosaiikkirullaa, punakaalipyrettä, persilija-beurre blanc, Zahran resepti Julkaistu 09.06.2026 21:00 MTV LIFESTYLE MasterChef Suomi -sarjan 8. kauden 14. jakson resepti. Mosaiikkirulla 1 kpl nieriä

10 kpl vihreitä oliiveja

50 g kapriksia

mustapippuria Persiljaöljy 1 pnt lehtipersiljaa

2 dl rypsiöljyä

Beurre Blanc

2 kpl salottisipulia

2 rkl valkoviinietikkaa

2 dl valkoviiniä

200 g voita Punakaalipyree 250 g punakaalia

1 kpl keltasipuli

50 g voita

1 dl kuohukermaa

suolaa

1 tl sitruunamehua Salaatti 1 kpl keltainen porkkana

1 kpl kesäkurpitsa

1 kpl omena

1 rkl oliiviöljyä

suolaa

2 rkl sitruunamehua Pikkelöity keltajuuri 1 kpl keltajuurta

1 dl etikkaa

2 dl sokeria

3 dl vettä

1 kpl laakerinlehti

1 tl fenkolinsiemeniä Tuille 50 g vettä

50 g öljyä

10 g vehnäjauhoja

sumakkia

kuivattua korianteria

suolaa Persiljakaviaari 2 dl rypsiöljyä

1 pnt lehtipersiljaa

3 g agar-agaria Valmistusohje Fileoi Nieriä ja paloittele pitkät tasapaksut palat. Paahda uunissa kuivaksi ja rapeaksi kourallinen vihreitä oliiveja ja kapriksia paloiteltuna. Jauha oliivit ja kaprikset kutterissa. Pyörittele kalapalat jauheessa ja muodosta niistä pyöreä rulla. Rullaa ensin tiiviiksi paketiksi ensimmäiseen kelmuun ja tee muutamia reikiä. Rullaa toisen kerran kelmuun ja laita lämpömittari keskelle. Siirrä uuniin vesihauteen kanssa. Nosta pois uunista kun lämpömittari näyttää 48 astetta. Anna levätä ja leikkaa rullasta annospaloja.

MasterChef Suomi: Nieriämosaiikkirullaa, punakaalipyrettä, persilija-beurre blanc, Zahran resepti | Resepti | Makuja | MTV Uutiset

Laita öljy ja lehtipersilja kutteriin. Aja tasaiseksi ja siivilöi kankaan läpi.

Paloittele salottisipuli ja siirrä kattilaan. Lisää valkoviinietikka ja valkoviini. Anna redusoitua niin, että jäljelle jää 1 ruokalusikallinen.

Siivilöi ja laita takaisin kattilaan. Vispaa voi kastikkeeseen.

Sekoita persiljaöljyä mukaan.

Leikkaa punakaali ja sipuli pieneksi ja paahda pannulla. Laita mukaan hieman voita sekä vettä ja tee leivinpaperista kansi. Sekoittele säännöllisesti.

Siirrä kypsä punakaali tehosekoittimeen ja lisää joukkoon kerma, suola ja voi. Siivilöi pyree.

Lisää pyreen päälle sitruuna tippoja, jotta saat värin vaihdoksen aikaiseksi.

Siivuta keltainen porkkana, kesäkurpitsa sekä omena. Lisää joukkoon oliiviöljyä, suolaa ja sitruunaa. Anna maustua ennen tarjoilua.

Laita kattilaan etikka, sokeri ja vesi. Kiehauta. Lisää joukkoon laakerinlehti sekä fenkolinsiemeniä.

Siivuta mandoliinilla keltajuuri ja laita etikkaliemeen maustumaan sekä kypsymään.

Sekoita vesi, öljy ja jauhot. Laita kuumalle pannulle ja anna paahtua pitsimäiseksi. Laita talouspaperin päälle kuivumaan ja lisää päälle sumakkia ja kuivattua korianteria sekä hiukan suolaa.

Laita rypsiöljy pakkaseen.

Kiehauta persilja nopeasti ja laita jääveteen. Soseuta jäähtynyt persilja pienen vesimäärän kanssa ja siivilöi kuituliinan läpi.

Sekoita 100 grammaa nestettä agar agarin kanssa ja kiehauta 3 minuuttia.

Tiputa nestettä tipotellen kylmään öljyyn ja siivilöi kaviaari.