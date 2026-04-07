Alkuruoka:
- Kuori ja leikkaa porkkanat neljään osaan. Mausta oliiviöljyllä, reilulla suolalla ja kuivamausteilla. Paahda 185 asteisessa kiertoilmauunissa napakan kypsiksi. Hiero tuoreet yrtit porkkanoihin.
- Halkaise granaattiomenat ja kaavi mehu ja siemenet erikseen. Laita molemmat mehut ja sokeri kattilaan, keitä siirappimaiseksi. Pyöritä porkkanat granaattiomena glaseessa.
- Purista kuituliinan avulla jogurtista kaikki neste pois tai anna valua yön yli rauhassa. Vatkaa jogurttia hieman auki ja mausta sitruunalla ja suolalla. Lisää silputtua minttua.
- Kokoa annos.
Pääruoka:
- Laita paprikat, sipulit ja valkosipulit 200 asteiseen uuniin paahtumaan. Kuori paahdetut paprikat ja ota siemenet pois. Laita kutteriin hasselpähkinät ja jauha pienemmäksi. Lisää paprikat, sipulit ja valkosipulit sekä lehtipersilja. Lisää tahini, oliiviöljyä, loraus vettä ja tuorejuusto, aja sekaisin. Lisää valkosipuli chilitahna, chilijauhe, paprikamauste ja savustettu paprika sekä suola. Jauha tahnaksi ja lisää sitruunamehu.
- Leikkaa pituussuunnassa munakoiso ohueksi siivuksi ja suolaa, jotta nesteet irtoavat, eli itketä. Taputtele suola ja nesteet pois ja paahda pannulla öljyssä puolikypsäksi, jotta ovat helposti rullattavia.
- Laita 1 rkl muhammaraa munakoison sisään ja rullaa.
- Laita rullat uuniin noin 10 minuutiksi 200 asteeseen.
- Laita kasvisliemi kiehumaan. Paahda sipulit ja valkosipulit kovassa lämmössä noin 10 minuuttia, saa ottaa kunnolla tummaa väriä. Lisää paahdetut sipulit liemeen ja keitä hetki. Lisää kanelitangot, laakerinlehdet, sitrusten kuoret.
- Tee liinasta pieni maustepussi, johon lisäät neilikat ja muut mausteet.
- Siivilöi ja lisää helmicouscous joukkoon. Anna kiehua kypsiksi ja valuta. Lisää suola.
- Kokoa annos.
Jälkiruoka:
- Lämmitä uuni 200 asteeseen.
- Ruskista voi paksupohjaisessa kattilassa, kaada toiseen kattilaan ja anna jäähtyä. Sekoita kuivat ainekset keskenään. Vaahdota valkuaiset kevyesti. Kaada kuivat aineet valkuaisten joukkoon ja sekoita kevyesti. Lisää vielä ruskistettu voi ja sekoita. Mausta taikina appelsiinin kuorella ja kanelilla.
- Siirrä taikina pursotuspussiin ja täytä silikoniset muotit ⅔ täyteen. Paista uunin keskitasolla 8-16 minuuttia (paistoaika riippuu muotin koosta).
- Kokeile kypsyys upottamalla tikku leivonnaiseen, mikäli tikkuun jää märkää taikinaa, jatka kypsennystä kunnes tikku on kokeilun jälkeen kuiva.
- Vispaa kerma kulhossa. Lisää mascarpone kerman joukkoon ja vispaa edelleen. Lisää sokeri, mausteet ja sekoita tasaiseksi vaahdoksi.
- Paista pekaanipähkinät kuivalla pannulla ja murskaa. Leikkaa appelsiinista segmenttejä (siistit hedelmäliha palat). Nypi ruusuista terälehdet.
- Kokoa annos