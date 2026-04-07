Laita paprikat, sipulit ja valkosipulit 200 asteiseen uuniin paahtumaan. Kuori paahdetut paprikat ja ota siemenet pois. Laita kutteriin hasselpähkinät ja jauha pienemmäksi. Lisää paprikat, sipulit ja valkosipulit sekä lehtipersilja. Lisää tahini, oliiviöljyä, loraus vettä ja tuorejuusto, aja sekaisin. Lisää valkosipuli chilitahna, chilijauhe, paprikamauste ja savustettu paprika sekä suola. Jauha tahnaksi ja lisää sitruunamehu.