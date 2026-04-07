Alkuruoka:

Pyörittele palloiksi ja käytä ne maito-vehnäjauho seoksessa ja lopuksi vielä pankojauhoissa. Friteeraa 175 asteisessa öljyssä kullanruskeiksi.

Pilko sipulit ja kuullota sienten kanssa pannulla. Sekoita kahden munan kanssa ja lisää pankojauhot. Mausta suolalla parmesaanilla.

Paahda parsan varsiosaa ja nuppuja kuumalla pannulla kypsäksi. Mausta suolalla ja nosta vadille odottamaan.

Kiehauta pikkeliliemen ainekset ja anna jäähtyä. Siivuta fenkoli ohueksi siivuksi ja kaada pikkeliliemi päälle. Anna maustua mahdollisimman kauan.

Kun ainekset on pehmentyneet lisää kasvisliemi ja keitä kypsäksi. Lisää kerma ja kiehauta. Poraa sauvasekoittimella sileäksi ja mausta sitruunalla ja ripauksella sokeria. Tarkista suola ja lisää tarvittaessa. Kiehauta ja tarjoile kannusta lautasella olevien lisukkeiden päälle.

Pilko fenkolit, valkosipuli ja purjo pieniksi. Kuullota hetki öljyssä. Lisää pippurit, suola ja fenkolinsiemenet. Kuullota vielä

Pääruoka

Lisää risottoriisi kiehuvaan ja suolattuun veteen. Keitä 12 minuuttia ja siivilöi riisi.

Levitä riisi laakealle alustalle esim. pellille jäähtymään, jotta kypsyminen loppuu.

Kuullota salottisipulia ja valkosipulia öljyssä. Lisää valkoviini. Anna viinin alkoholin haihtua ja keittyä kasaan. Lisää kasvisliemi, suolaa ja puppuria. Keittele hiljalleen ja tarkista maut.

Kuori (säästä kuoret) ja raasta punajuuret, säästä noin 50 g punajuurta pikkelöintiä varten ja leikkaa mandoliinilla paperin ohueksi. Friteeraa säästämäsi kuoret rapeiksi 175 asteisessa öljyssä. Kiehauta pikkeliliemen ainekset ja lisää punajuuri siivut maustumaan.

Keitä raaste kevyesti suolatussa vedessä kypsäksi. Valuta ja purista ylimääräinen neste pois ja siirrä punajuuret blenderiin. Lisää creme fraiche, kerma ja sitruunamehu. Aja sileäksi pyreeksi ja mausta tarvittaessa suolalla.

Lisää pannuun kuumaa maku lientä. Lisää esikeitetty riisi. Kypsennä loppuun. Lisää maku lientä muutaman kerran riisin sekaan, jotta riisi lämpenee ja imee makua liemestä. Kun koostumus on hieman löysä ja riisi lämmennyt lisää joukkoon huoneenlämpöinen voi ja raastettu parmesaani, sekoita. Kun juusto ja voi sulanut, lisää joukkoon vielä soseuttamasi punajuuripyree, sekoita. Tarkista suola ja hapokkuus, voit tässä kohtaa lisätä vielä hieman suolaa ja sitruunaa.

Levitä pinjansiemenet uunipellille ja lisää hieman oliiviöljyä. Paahda uunissa noin 160-180 asteessa 10-15 minuuttia, jotta siemenet paahtuvat ja saavat kauniin ruskean pinnan.