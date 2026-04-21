



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota

MasterChef Suomi: Metsäsieniohratto ja paistettu särki, Juliuksen resepti Julkaistu 21.04.2026 21:00 MTV LIFESTYLE MasterChef Suomi -sarjan 8. kauden kahdeksannen jakson resepti. Metsäsienihratto ja pikkeliretiisi 2,5 dl ohrasuurimoita

5 dl vettä

5 dl metsäsieniä (mix)

2 dl vuohenmaitoa

60 g voita

1 dl etikkaa

1 dl sokeria

1 dl vettä

3 kpl retiisiä

Suola

Mustapippuri Särki 1 kpl särki

2 dl vehnäjauhoja

1-2 rkl rypsiöljyä

100 g voita

suolaa Majoneesi ja Nokkosöljy 2 kpl kananmunaa

1 dl rypsiöljyä

1 rkl etikkaa

3 rkl karpaloa

suolaa

sokeria

3 rkl kuivattua nokkosta

2 rkl rypsiöljyä

suolaa

mustapippuria Valmistusohje Mittaa vesi ja ohrasuurimot kattilaan. Keitä noin 30 minuuttia, niin että suurimot kypsyvät. Revi sienet kuumalle pannulle, lisää hieman öljyä. Lisää hetken kuluttua pieni nokare voita. Kun sienet ovat paistuneet noin 5-10 minuuttia lisää kypsät suurimot sienten sekaan. Lisää joukkoon voi ja vuohenmaito. Hauduttele ohrattoa ja tarkista kypsyys sekä koostumus, joka saa olla risottomaisen löysä. Mausta suolalla ja pippurilla. Tee pikkelöinti liemi, 1 dl etikkaa, 1 dl sokeria ja 1 dl vettä ja kiehauta. Pilko retiisi ohuiksi siivuiksi ja laita liemeen tekeytymään.

Suomusta ja fileoi särki. Kuivaa fileet kunnolla ja suolaa.

Pyörittele särkifileet vehnäjauhoissa ja laita ne kuumalle öljytylle pannulle nahkapuoli alaspäin. Paista nahka rapeaksi. Käännä fileet ja lisää voi. Mausta tarvittaessa suolalla.

Laita kananmunat, öljy ja etikka korkeaan astiaan. Aja sauvasekoitinta käyttäen tasainen majoneesi / emulsio. Lisää majoneesiin suolaa ja sokeria. Murskaa karpalot ja yhdistä majoneesiin. Tarkista maku ja lisää tarvittaessa suolaa ja sokeria.

Laita kuivattua nokkosta kulhoon, lisää öljy, suola ja pippuri. Aja kutterilla sileäksi. Lisää öljyä ja suolaa tarvittaessa.