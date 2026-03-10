Sekoita sahrami pieneen määrään vettä ja siirrä odottamaan käyttöä.

Pilko puolikas salottisipuli, lisää oliiviöljyä pannulle ja kuullota. Lisää risottoriisi pannulle ja kuullota läpikuultavaksi (saa ottaa hieman paahteista aromia). Laita kasvisliemi hiljalleen kiehumaan omaan kattilaan, liemen ei tarvitse haihtua.