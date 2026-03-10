Sekoita sahrami pieneen määrään vettä ja siirrä odottamaan käyttöä.
Pilko puolikas salottisipuli, lisää oliiviöljyä pannulle ja kuullota. Lisää risottoriisi pannulle ja kuullota läpikuultavaksi (saa ottaa hieman paahteista aromia). Laita kasvisliemi hiljalleen kiehumaan omaan kattilaan, liemen ei tarvitse haihtua.
Lisää valkoviiniä pannulle ja kiehauta kokonaan pois. Lisää kasvislientä kauha kerrallaan ja anna kiehua koko ajan sekoittaen. Kypsennä riisi hiljalleen lientä lisäillen ja lisää suolaa, sitruunaa, parmesaania sekä sahramivesi. Siirrä jäähtymään.
Laita tässä vaiheessa friteerausöljy kuumenemaan.
Pilko mozzarella kuutioiksi. Kun risotto on jäähtynyt, muotoile käsin risotosta pallo ja lisää sen keskelle pieni pala mozzarellaa. Pyöritä pallot kiinni.
Leivitä risottopallot vehnäjauho, kananmuna, korppujauho menetelmällä tuplasti ja friteeraa leivitetyt pallot 175 asteisessa öljyssä vähintään 4 minuuttia.
Siirrä ritilälle kuivumaan.
Lisää majoneesin ainekset korkeaan astiaan ja emulgoi sauvasekoitinta käyttäen. Mausta sitruunalla ja suolalla.
Laita sahramilla maustettua vettä hieman pulloon ja lisää joukkoon mieto oliiviöljy. Sekoita kunnolla.
Kokoa annos laittamalla ensin majoneesi ja raastettua sitruunankuorta lautaselle. Lisää arancini ja viimeistele parmesaanilla ja sahramiöljyllä. Koristele rucolan lehdillä.