- Yhdistä piimä, ranskankerma, kahden sitruunan kuori sekä mehu, fenkolinsiemenet murskattuna, suola ja sokeri. Siirrä jääkaappiin maustumaan.
- Ryöppää tilli kiehuvassa vedessä noin 20 sekuntia. Siirrä blenderiin rypsiöljyn kanssa ja aja tasaiseksi. Valuta kuituliinan läpi ja lisää suola.
- Halkaise purjon valkoinen osa ja karamellisoi voissa ja öljyssä pannulla. Lisää loppuvaiheessa shampanjaviinietikka, hieman lisää voita ja suolaa.
- Paahda macadamiapähkinät uunissa. Murskaa ja lisää sitruunan kuori, suola ja sekoita tasaisesti.
- Siisti lohi ja suolaa filee. Paista kuumalla pannulla öljyssä. Anna hetki vetäytyä ja pyöritä filee murskatussa pähkinässä.