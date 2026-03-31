Leikkaa mango ja punainen chili pieniksi kuutioiksi. Lisää suola ja sitruunanmehu.

Paahda öljyssä puoliksi halkaistuun porkkanaan kaunis väri. Lisää voi ja anna paistua sekä kypsyä. Paahda samalla puolitettu salottisipuli kuumalla pannulla, jotta se saa väriä ja laita noin 10 minuutiksi uuniin jatkamaan kypsymistä.

Paloittele iso salottisipuli ja kuullota öljyssä. Lisää valkoviinietikka,valkoviini ja anna porista niin pitkään, että jäljelle jää noin 2 ruokalusikallista nestettä. Lisää kylmää voita paloina ja sekoita sauvasekoittimella. Lisää mangopyre ja aja vielä hetki. Lisää vaniljatangosta siemenet ja sekoita. Tarkista suola.