Siisti hauki ja ota suurimmat ruodot pois. Laita kutteriin paloiteltu haukifile, keltuainen, kuohukerma sekä suolaa. Aja tasaiseksi massaksi ja siirrä kylmään tekeytymään.

Ota hauki massasta 0,5 - 1 dl annos ja muotoile paksuksi pihviksi. Pyörittele pihvit korppujauhoissa. Paista kuumassa öljyssä kauniin ruskea ja rapea paistopinta, laske lämpöä ja lisää voita. Kääntele muutaman kerran paiston aikana ja anna hieman vetäytyä.

Kuori keltajuuret ja leikkaa paloiksi. Keitä kerma-vesi seoksessa kypsiksi. Kaada vähän nestettä pois ja lisää hieman kuohukermaa ja suolaa. Soseuta sauvasekoittimella ja siivilöi toiseen kattilaan. Laita kattila miedolle lämmölle tekeytymään.