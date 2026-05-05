MasterChef Suomi: Haukiwallenberg, Keltajuuripyree sekä piimäkastike tilliöljyllä, Millan resepti
Julkaistu 05.05.2026 21:00
MasterChef Suomi -sarjan 8. kauden 10. jakson resepti.
Wallenberg
1 kpl haukifileetä
1 kpl keltuaista
1 dl kuohukermaa
suolaa
korppujauhoja (leivitykseen)
Keltajuuripyree
2 kpl keltajuurta
2 dl kuohukermaa
2 dl vettä
suolaa
Piimäkastike
2 dl piimää
1 dl kuohukermaa
2 tl Dijon-sinappia
suolaa
Tilliöljy
1 pnt tilliä
2 dl rypsiöljyä
suolaa
Valmistusohje
Siisti hauki ja ota suurimmat ruodot pois. Laita kutteriin paloiteltu haukifile, keltuainen, kuohukerma sekä suolaa. Aja tasaiseksi massaksi ja siirrä kylmään tekeytymään.
Paahda leipää uunissa rapeiksi ja aja kutterissa korppujauhoksi. Voit myös käyttää valmista korppujauhoa.
Ota hauki massasta 0,5 - 1 dl annos ja muotoile paksuksi pihviksi. Pyörittele pihvit korppujauhoissa. Paista kuumassa öljyssä kauniin ruskea ja rapea paistopinta, laske lämpöä ja lisää voita. Kääntele muutaman kerran paiston aikana ja anna hieman vetäytyä.
Kuori keltajuuret ja leikkaa paloiksi. Keitä kerma-vesi seoksessa kypsiksi. Kaada vähän nestettä pois ja lisää hieman kuohukermaa ja suolaa. Soseuta sauvasekoittimella ja siivilöi toiseen kattilaan. Laita kattila miedolle lämmölle tekeytymään.
Laita kulhoon piimä, kerma, dijon sinappi ja suola. Sekoita tasaiseksi ja laita kastikekannuun.
Aja tilli, öljy ja suola blenderissä kuumaksi. Valuta kuituliinan läpi.
Tarjoile piimäkastikkeen kanssa kannusta.
Kokoa annos.
Piimärieska ja ruskea voi:
Sekoita kuivat aineet keskenään ja lisää joukkoon kosteat aineet. Sekoita taikinaksi, mutta älä vatkaa. Anna tekeytyä noin 15 minuuttia. Nosta lusikalla kekoja pellille leivinpaperin päälle ja paista 225 asteisessa uunissa noin 10-15 minuuttia.
Paahda puolet voi määrästä ja jäähdytä. Yhdistä huoneenlämpöiseen voihin paahdettu voi, suola ja vatkaa kuohkeaksi. Tarjoile riskojen kanssa.