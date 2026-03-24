- Aloita nieriöiden paistaminen öljyssä, nahkapuoli pannua vasten . Lisää pannulle voita ja lusikoi vaahtoa liha puolelle. Sammuta levy ja anna hetken nahan rapeutua. Siirrä 2 minuutiksi 175 asteiseen uuniin.
- Keitä mustajuuret melkein kypsäksi suolatussa keitinvedessä, jossa on laakerinlehtiä ja salviaa. Valuta vesi pois ja keitä loppuun kermassa. Aja tehosekoittimessa tasaiseksi pyreeksi. Lisää oliiviöljyä ja voita.
- Keitä 1-2-3 liemi, lisäämällä vesi, sokeri ja etikka kattilaan. Kiehauta kunnes sokeri liuennut. Irrota tertusta punaherukat. Lisää osa pikkeliliemeen. Muussa osa siivilän läpi creme fraichen joukkoon. Mausta suolalla ja sokeri tarvittaessa.
- Friteeraa punaherukan lehtiä öljyssä nopeasti. Nosta talouspaperin päälle ja mausta suolalla.
- Kokoa annos.
Pasha
- Vaahdota voi ja sokeri. Vaahdota eri astiassa myös kuohukerma. Lisää voi sokeri vaahtoon keltuainen ja vatkaa. Mausta limellä (kuori sekä mehu). Paahda pähkinöitä pannulla. Hakkaa paahdetuista pähkinöistä osa pieneksi muruksi, mutta jätä osa suuremmiksi paloiksi. Yhdistä kerma voi-sokeri seokseen. Lisää pähkinät. Lisää suolaa massaan. Kaada massa pasha-muottiin ja laita kylmään valumaan mahdollisimman pitkäksi ajaksi.
- Tarjoile.