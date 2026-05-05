Fileoi hauki ja poista ruodot. Laita leivän palat kermaan turpoamaan. Lisää kala ja kosteat leivät kutteriin. Aja tillin, suolan, ja mustapippurin kanssa tasaiseksi massaksi. Anna massan levätä jääkaapissa hetki.

Sekoita vehnäjauhosta ja vedestä tasainen seos. Pyöritä haukimassasta kvenellejä ja dippaa vehnäjauho-vesi seoksessa sen jälkeen korppujauhoissa.

Friteeraa kvenellit 170-asteisessa öljyssä.

Paahda tomaatit 200-asteisessa uunissa ja lämmitä kalalientä.