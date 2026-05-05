MasterChef Suomi: Haukikvenelli ja tomaattikeittoa sekä grahamsämpylää tillivoilla, Juulin resepti
Julkaistu 05.05.2026 21:00
MasterChef Suomi -sarjan 8. kauden 10. jakson resepti.
Ainekset
1 kpl haukifilee
1 dl leipää / korppujauhoa
2 dl kermaa
0,5 pnt tilliä
suolaa
mustapippuria
1 dl vehnäjauhoja
1 dl vettä
5 kpl tomaatteja
1,5 dl kalalientä
1,5 dl kermaa
suolaa
mustapippuria
3 dl maitoa
3 dl vettä
2 tl suolaa
1 tl sokeria
0,5 dl rypsiöljyä
5 dl vehnäjauhoja
5 dl grahamjauhoja
Tillivoi
100 g voita
0,5 pnt tilliä
1/2 salottisipuli
Valmistusohje
Fileoi hauki ja poista ruodot. Laita leivän palat kermaan turpoamaan. Lisää kala ja kosteat leivät kutteriin. Aja tillin, suolan, ja mustapippurin kanssa tasaiseksi massaksi. Anna massan levätä jääkaapissa hetki.
Sekoita vehnäjauhosta ja vedestä tasainen seos. Pyöritä haukimassasta kvenellejä ja dippaa vehnäjauho-vesi seoksessa sen jälkeen korppujauhoissa.
Friteeraa kvenellit 170-asteisessa öljyssä.
Paahda tomaatit 200-asteisessa uunissa ja lämmitä kalalientä.
Aja tomaatit ja kalaliemi tasaiseksi blenderissä. Lisää suola, kerma ja voita. Aja vielä kerran sekaisin.
Sekoita kädenlämpöiseen vesi-maito seokseen hiiva. Lisää graham- ja vehnäjauhoja sekaisin niin kauan, että taikina irtoaa reunoista. Lisää öljy.
Laita kohoamaan vesihauteeseen. Kun taikina on kohonnut kaksinkertaiseksi, pyöritä taikinasta sämpylät ja anna kohota vielä liinan alla.
Paista 225 asteisessa uunissa 12-15 minuuttia riippuen sämpylöiden koosta.
Kuullota salottisipulia pannulla. Leikkaa tilli pieneksi ja sekoita kaikki keskenään. Suolaa ja tarjoile leivän kanssa.