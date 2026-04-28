MasterChef Suomi: Limejogurttijäätelö, valkosuklaacrumble ja tuillekeksi, Sininen joukkue
Julkaistu 28.04.2026 21:00
MasterChef Suomi -sarjan 8. kauden yhdeksännen jakson resepti.
Limejogurttijäätelö
200 g vettä
200 g sokeria
400 g turkkilaista jogurttia
3 limen kuorta
Tuille-keksi ja yrttipöly
20 g voita
20 g tomusokeria
20 g valkuaista
20 g vehnäjauhoja
4 rkl sitruunamelissaa
Shamppanja-sabayon
2 keltuaista
3 rkl sokeria
1 dl samppanjaa
Crumble-muru
30 g fariinisokeria
100 g vehnäjauhoja
80 g voita
20 g valkosuklaata
3 batak-pippuria
suolaa
Valmistusohje
Laita vesi, sokeria ja kolmen limen kuori kattilaan. Kiehauta ja siirrä kulhoon. Anna jäähtyä viileässä. Laita kulhoon jogurtti ja lisää sokeriliemi siivilän kautta sekaan. Sekoita sauvasekoittimella erittäin tasaiseksi. Laita massa jäätelökoneeseen tekeytymään.
Sulata voi ja anna hetken jäähtyä. Riko valkuaisen rakenne haarukalla vatkaamalla. Yhdistä ja sekoita ainekset tasaiseksi taikinaksi. Mikäli haluat kuviollisen tuillen, laita taikinaa haluamiisi silikonimuotteihin. Taikinaa ei saa jäädä muotin ulkopuolelle. Pieni palettiveitsi tai lasta on tässä hyvä apuväline.
Nosta silikonimuotti pellille ja laita 160 asteiseen uunin keskitasolle. Paista noin 6-7 minuuttia. Anna jäähtyä ja rapeutua huoneenlämmössä.
Laita sitruunamelissa kelmutetun lautasen päälle mikroon. Laita puoliteholle (650W) noin 2-3 minuutiksi. Tarkista välillä lehtien tilanne ja kääntele tarvittaessa. Kun lehdet on kuivuneet laita ne teepalloon.
Sekoita vesihauteessa muna-sokeri seos 82 asteiseksi. Lisää shamppanja ja sekoita.
Sekoita fariinisokeri ja vehnäjauhot. Sulata voi ja lisää jauhosokeriin. Nypi tasaiseksi ja levitä murut uunipellille. Paista 10-12 minuuttia 175 asteisessa uunissa. Jäähdytä. Lisää batak-pippuri ja suola.
Paahda valkosuklaahippuja mikrossa. Levitä hiput kulhon pohjalle tasaisesti, paahda ensin 2 minuuttia 500W ja sekoita. Tee toisintoa aina puoli minuuttia vähentäen. Ota suklaa pois mikrosta, kunnes väri on kauniin paahteinen. Sekoita hieman ja anna jäähtyä. Lisää suola.