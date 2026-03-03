Sekoita jauhot ja munat yleiskoneella. Vaivaa kiinteäksi palloksi noin 5 minuutin ajan ja jätä kelmun alle lepäämään vähintään 30 minuutiksi.

Leikkaa ja kuullota purjo voissa. Lisää kulhoon raastettu parmesaani, ricotta, keltuainen ja mausteet. Sekoita. Lisää purjo ja sekoita vielä. Siirrä täyte jäähtymään.