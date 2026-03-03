MasterChef Suomi -sarjan 8. kauden avausjakson resepti.
Pastataikina
200 g 00-jauhot
2 kpl (Luomu) kananmunia
Raviolitäyte
2 kpl purjon valkoista osaa
20 g voita
100 g ricottaa
80 g parmesania
1 kpl kananmunan keltuainen
1 tl jauhettua muskottipähkinää
suolaa
pippuria
Timjami-Ruskistettu voi
100 g suolatonta voita
timjamin oksia
Valmistusohje
Sekoita jauhot ja munat yleiskoneella. Vaivaa kiinteäksi palloksi noin 5 minuutin ajan ja jätä kelmun alle lepäämään vähintään 30 minuutiksi.
Leikkaa ja kuullota purjo voissa. Lisää kulhoon raastettu parmesaani, ricotta, keltuainen ja mausteet. Sekoita. Lisää purjo ja sekoita vielä. Siirrä täyte jäähtymään.
Jaa pastataikina kahteen osaan ja kauli niistä suorakaiteen muotoisia levyjä. Käytä pastakonetta saadaksesi levyistä haluamasi ohuita. Siirrä taikinat jauhotetulle pöydälle ja painele molemmista levyistä kuusi ympyrän muotoista levyä.
Lisää jäähtynyt täyte pastalevyille, kastele reunat ja painele kansi päälle. Varmista että täyte ei valu ulos. Keitä raviolit reilusti suolatussa vedessä noin 2-3 minuuttia.
Ruskista voi kattilassa. Noin 160-asteeseen tai kunnes tuoksu on pähkinäinen ja heran väri ruskea. Lisää timjamit kuumaan voihin. Anna maustua. Siivilöi voi toiseen astiaan. Nosta suoraan lautaselle.
Viimeistele annos ruskistetulla voilla ja timjamin lehdillä.