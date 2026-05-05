MasterChef Suomi -sarjan 8. kauden 10. jakson resepti.
Poro ja Jaloviinakermakastike
300 g poron entrecote
2 dl piimää
1 kpl valkosipulia
2 rkl timjamia
4 cl Jaloviinaa
1,5 dl kuohukermaa
1 rkl piparjuurta
rypsiöljyä
voita
Palsternakka-perunapyree
2 kpl palsternakkaa
3 kpl perunaa
1 dl kuohukermaa
2 dl kirnupiimää
100 g voita
3 rkl puolukkamehua
suolaa
Sipsit ja pikkelit
2 kpl maa-artisokkaa
1 kpl naurista + 1 kpl naurista
suolaa
rypsiöljyä
3 rkl puolukkaa
1 dl etikkaa
2 dl sokeria
3 dl vettä
Uppopaistettu jäkälä
2 kpl jäkälää (tuppo)
rypsiöljyä
suolaa
Valmistusohje
Marinoi poron entrecote kirnupiimässä, timjamissa ja valkosipulissa. Anna maustua noin 30 minuuttia.
Kuivaa entrecote ja laita kuumalle pannulle öljyn ja voin kanssa. Paista haluamaasi kypsyyteen. Anna levätä ja lisää vielä suolaa.
Lisää kuumalle pihvipannulle jaloviina ja anna alkoholin palaa pois. Lisää kuohukerma ja suola. Lisää piparjuuri. Anna hetken keittyä kasaan.
Keitä peruna ja palsternakka vedessä. Kiehauta puolukkaa pannulla ja ota mehu talteen. Lisää kypsiin juureksiin kuohukerma, kirnupiimä, voi sekä puolukkamehu. Aja pyreeksi sauvasekoittimella. Mausta suolalla.
Mandoloi maa-artisokka ja nauris (tee samalla siivut pikkeliin) ohueksi ja laita siivut kylmään veteen.
Kuivaa ja friteeraa 180-asteisessa rypsiöljyssä rapeiksi. Lisää suolaa lopuksi. Uppopaista jäkälä samassa öljyssä.
Kiehauta etikka, sokeri ja vesi. Lisää kuumaa lientä puolukoille ja nauriille. Anna maustua mahdollisimman kauan.