MasterChef Suomi -sarjan 8. kauden kahdeksannen jakson resepti.
Kaalikääryle ja täyte
1 kpl valkokaali
150 g (täyte) hirven ulkofileetä
2 kpl sipulia
1 kpl palsternakkaa
1 rkl etikkaa
1 pnt tilliä
suolaa
mustapippuria
Hirven ulkofilee pihvi ja kastike
2 kpl (n. 200g) hirven ulkofilee pihviä
suolaa
mustapippuria
voita
rypsiöljyä
1 kpl sipulia
2 rkl tilliä (leikattu)
2 tl sokeria
2 tl etikkaa
0,5 dl lakkaa
1 rkl kahvinkorviketta
pihvien paistoliemi ja rasva
Friteerattu palsternakka
1 kpl palsternakkaa
5 dl syväpaistoöljyä
suolaa
Valmistusohje
Poista kaalista kanta ja keitä kokonaisena noin 15 minuuttia, jotta lehdet irtoavat helposti. Revi lehdet ja anna kuivua sekä jäähtyä.
Pilko hirveä pieneksi kuutioksi ja paahda pannulla pieneksi leikatun sipulin kanssa. Suikaloi palsternakka ja lisää pannulle voin kanssa, paista edelleen. Lisää etikka, tilliä, suola ja sokeri. Sekoita ja kypsennä.
Täytä kaalin lehdet ja rullaa. Laita 225 asteiseen uuniin ja paahda kauniin värinen pinta, noin 15 minuuttia.
Paista hirven ulkofile pihveihin kaunis ruskea pinta ja kypsennä uunissa sisälämpö noin 50 asteeseen. Leikkaa pihvit kääryleiden kanssa tarjolle.
Leikkaa sipuli pieneksi ja kuullota voissa pehmeäksi. Lisää lihojen paistoliemi pannulle ja kiehauta. Lisää kerma ja lakat, kiehauta jälleen. Lisää kastikkeeseen kahvinkorvike, tilli, sokeri ja etikka. Kiehauta ja anna hetki hautua sekä maustua.
Leikkaa palsternakasta suikaleita ja friteeraa öljyssä rapeiksi. Kuivaa talouspaperin päällä ja suolaa. Käytä koristeena.
Ripottele kahvinkorviketta kääryleiden päälle. Ja tarjoile.