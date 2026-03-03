MasterChef Suomi -sarjan 8. kauden avausjakson resepti.
Kastike
2 rkl voita
2 kpl salottisipulia
2 kpl valkosipulia
1,5 dl kuohukermaa
1 dl valkoviiniä
2 dl kanalientä
3 rkl sitruunamehua
1 pnt lehtipersiljaa
suolaa
pippuria
Kirveliöljy
1 dl rypsiöljyä
1 pnt kirveliä
1 pnt ruohosipulia
Pikkelisipuli
1 dl valkoviinietikkaa
2 dl sokeria
3 dl vettä
1 kpl punasipulia
Fenkoli
1 kpl fenkoli
1 rkl rypsiöljyä
1 rkl voita
suolaa
Siika
2kpl siikafileetä
1 rkl rypsiöljyä
1 rkl voita
suolaa
Perunakompotti
4 kpl perunaa
150 g voita
suolaa
Valmistusohje
Pilko ja kuullota salottisipuli sekä valkosipuli kasarissa, noin 5 minuuttia. Lisää ja possauta valkoviini, kiehauta hetki kasaan ja lisää kanaliemi, keitä vielä hetki kasaan ja lisää kuohukerma sekä persilja. Keitä miedolla lämmöllä hieman tiiviimmäksi ja siivilöi.
Lisää ruohosipuli, kirveli ja rypsiöljy blenderiin ja aja pitkään. Valuta öljystä kirkas kuituliinan läpi. Sekoita öljy tarjoiltaessa valkoviinikastikkeen kanssa.
Leikkaa fenkoli haluamaasi kokoon ja paista pannulla voi-öljy seoksessa. Mausta suolalla ja tarjoile.
Leikkaa punasipuli ohuiksi suikaleiksi. Lisää kattilaan vesi, etikka sekä sokeri ja kiehauta. Kaada kuuma pikkelöinti liemi sipulien päälle ja anna maustua ja kypsyä.
Paista siika pannulla voi-öljy seoksessa nahkapuoli alaspäin kullan ruskeaksi. Käännä ja paista hetki liha puolta. Tarjoile
Keitä perunat kypsäksi kevyesti suolatussa vedessä. Lisää voi ja maut. Muussaa haarukkaa käyttäen kompottimainen rakenne.
Kokoa komponenteista annos. Koristele kirvelillä ja haluamillasi kukilla.