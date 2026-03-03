



MasterChef Suomi: Siikaa, Valkoviinikastiketta & Kirveliä, Marin resepti | Resepti | Makuja | MTV Uutiset





MasterChef Suomi: Siikaa, Valkoviinikastiketta & Kirveliä, Marin resepti

MasterChef Suomi -sarjan 8. kauden avausjakson resepti.

Kastike

2 rkl voita

2 kpl salottisipulia

2 kpl valkosipulia

1,5 dl kuohukermaa

1 dl valkoviiniä

2 dl kanalientä

3 rkl sitruunamehua

1 pnt lehtipersiljaa

suolaa

pippuria Kirveliöljy 1 dl rypsiöljyä

1 pnt kirveliä

1 pnt ruohosipulia Pikkelisipuli 1 dl valkoviinietikkaa

2 dl sokeria

3 dl vettä

1 kpl punasipulia Fenkoli 1 kpl fenkoli

1 rkl rypsiöljyä

1 rkl voita

suolaa Siika 2kpl siikafileetä

1 rkl rypsiöljyä

1 rkl voita

suolaa Perunakompotti 4 kpl perunaa

150 g voita

suolaa Valmistusohje Pilko ja kuullota salottisipuli sekä valkosipuli kasarissa, noin 5 minuuttia. Lisää ja possauta valkoviini, kiehauta hetki kasaan ja lisää kanaliemi, keitä vielä hetki kasaan ja lisää kuohukerma sekä persilja. Keitä miedolla lämmöllä hieman tiiviimmäksi ja siivilöi.

Lisää ruohosipuli, kirveli ja rypsiöljy blenderiin ja aja pitkään. Valuta öljystä kirkas kuituliinan läpi. Sekoita öljy tarjoiltaessa valkoviinikastikkeen kanssa.

Leikkaa fenkoli haluamaasi kokoon ja paista pannulla voi-öljy seoksessa. Mausta suolalla ja tarjoile.

Leikkaa punasipuli ohuiksi suikaleiksi. Lisää kattilaan vesi, etikka sekä sokeri ja kiehauta. Kaada kuuma pikkelöinti liemi sipulien päälle ja anna maustua ja kypsyä.

Paista siika pannulla voi-öljy seoksessa nahkapuoli alaspäin kullan ruskeaksi. Käännä ja paista hetki liha puolta. Tarjoile

Keitä perunat kypsäksi kevyesti suolatussa vedessä. Lisää voi ja maut. Muussaa haarukkaa käyttäen kompottimainen rakenne.