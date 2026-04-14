Renssaa hummerit. Erottele lihat ja kuoret. Pilko paprika sopiviksi suupaloiksi.

Kuumenna kahdella pannulla rypsiöljy ja lisää toiselle puolitettu valkosipuli. Anna kuumeta ja poista valkosipuli. Lisää valkosipulin tilalle hummerin lihat.

Lisää toiselle pannulle paprikat ja mausta molemmat ripauksella suolaa. Lisää hummerien pannulle vielä puolikkaan limen mehu. Käännä hummerit noin 2 minuutin paiston jälkeen ja paista toiselta puolelta vain minuutti.

Laita lautasen pohjalle paistettua paprikaa, päälle hummerin pyrstö sekä sakset. Pilko pyrstön puolikkaan toinen puoli sopiviksi suupaloiksi ja lisää annoksen ympärille. Lisää pyrstö palojen väliin korianterin lehtiä.

Laita hummerin kuoret ja roippeet, puolitettu punainen chili, puolitettu salottisipuli ja puolet inkivääristä siivutettuna kattilaan. Kaada päälle vettä sen verran, että hummerit ja vihannekset peittyvät juuri ja juuri. Kuumenna liemi ja anna hiljalleen poreilla 30 minuuttia.

Siivilöi hummeriliemi ja redusoi vielä hetki.

Pilko chilit, salottisipuli, valkosipulin kynnet, sitruunaruohon valkoiset osat ja korianteri. Raasta inkivääri ja limen kuoret. Laita kutteriin kurkuma, kumina, jauhettu korianteri, valkopippuri, ripaus suolaa, limen mehu sekä pilkotut ja raastetut vihannekset. Aja tasaiseksi tahnaksi. Lisää tarvittaessa vettä.

Kaada kattilaan puolet kookoskermasta, keitä kasaan. Lisää 2 rkl currytahnaa, sekoita ja keitä 2 minuuttia. Lisää loput kookoskermasta, ripaus ruokosokeria sekä kalakastike. Alenna lämpöä ja anna porista miedolla lämmöllä. Tarkasta maku.