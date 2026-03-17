MasterChef Suomi: Joseph Youssefin reseptit
MasterChef Suomi: Joseph Youssefin reseptit
Julkaistu 17.03.2026 21:00
MasterChef Suomi -sarjan 8. kauden kolmannen jakson resepti.
Tabboulé
- 0,5 rkl bulguria (hieno)
- 3 tomaattia
- 1 isoa niputettu lehtipersiljaa
- 1.5 oksaa tuoretta minttua
- 0.5 iso punasipuli
- 2 rkl oliiviöljyä
- 1 sitruunan mehu
- 0,25 tl suolaa ja mustapippuria
- salaatinlehtiä (Romaine salaatti)
Baba Ghannoug
- 2 munakoisoa
- 0.5 dl tahinia (Libanonilaista vaalea ja juokseva)
- 0.5 dl sitruunamehua
- 2 tl sumakkia
- ripaus suolaa
- tarjoiluun
- oliiviöljyä, sumakkia ja granaattiomena siirappia
Hummus
- 3–4 dl kuivattuja Libanon kikherneitä
- 0,5 tl ruokasoodaa
- vettä
- 1,5 tl suolaa
- 1 dl tahinia (Libanonilaista vaalea ja juokseva)
- 0,5 tl jauhettua valkopippuria
- 1 dl sitruunamehua
- ripaus juustokuminaa
- jääpaloja
Koristeluun
- 1 rkl keitettyä kikhernettä
- oliiviöljyä
- chilijauhetta
Valmistusohje
Kuutioi tomaatit ja sekoita ne bulgurin joukkoon. Lisää hienonnettu persilja, minttu ja punasipuli. Lisää myös öljy sekä mausteet. Sekoita hyvin. Anna vetäytyä ja maustua noin 30 minuuttia.Asettele kulhon pohjalle salaatinlehtiä ja lusikoi persilja seos niiden päälle. Tarjoa lisäksi salaatinlehtiä, joihin jokainen voi annostella tabbouléta lusikan tapaan. VINKKI: Älä keitä bulguria. Raaka bulguri kypsyy tomaateista irtoavan nesteen sekä sitruunamehun avulla
- Grillaa munakoisoja kunnes kuori hiiltyy. Upota kypsät munakoisot kylmään veteen ja poista mustunut kuori.
- Valuta munakoisot siivilässä, siirrä leikkuulaudalle ja pilko.
- Siirrä kulhoon ja lisää sekaan tahini, sitruunamehua sekä mausteita.
- Koristele sumakilla, granaattiomenasiirapilla ja oliiviöljyllä.
- Liota kikherneitä kylmässä vedessä yön yli.
- Huuhtele kikherneet ja keitä soodan kanssa kypsiksi.
- Valuta keitinvedet pois anna jäähtyä, kunnes käden lämpöisinä. Ota sivuun 1 rkl herneitä koristeluun.
- Siirrä kikherneet kutteriin, lisää sitruunanmehua, tahinia, suola ja valkopippuria.
- Blendaa voimakkaasti, kunnes tasaiseksi massaksi.
- Lisää jääpaloja sekoituksen aikana, jotta seos on kuohkean sileä.
- Koristele kikherneillä, oliiviöljyllä ja chilijauheella.