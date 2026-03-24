MasterChef Suomi -sarjan neljännen jakson resepti.
Turska ja yrttikuorrute
2 kpl turskafileetä
20 g pistaasipähkinöitä
1 pnt ruohosipulia
1 pnt lehtipersiljaa
1 kpl sitruuna (kuori)
100g tuorejuustoa
suolaa
Juuriselleripyree
1 kpl juuriselleri
2 dl kuohukermaa
100 g voita
3 rkl sitruunamehua
suolaa
mustapippuria
Granaattiomena Beurre Blanc
2 kpl salottisipulia
2 dl valkoviiniä
2 dl valkoviinietikkaa
2 kpl granaattiomenaa (mehu)
200 g voita
Jäägranaattiomenakarkki
2 kpl granaattiomenan siemeniä
3 rkl sitruunamehua
3 rkl sokeria
suolaa
Pasha
250 g maitorahkaa
2 dl kuohukermaa
100 g voita
1 kpl keltuainen
2 rkl pistaasipähkinälevitettä
3 kpl taatelia
8 kpl pistaasipähkinöitä
2 rkl sitruunamehua
1 tl kanelia
suolaa
Valmistusohje
Aja sauvasekoittimella pistaasipähkinät, ruohosipuli, persilja ja sitruunan kuori tasaiseksi. Lisää tuorejuusto ja puolikkaan sitruunan mehu, sekoita massaksi. Suolaa turska ja pyyhi pinta kuivaksi. Laita pähkinäyrttitahna turskan päälle kerrokseksi ja paahda uunissa noin 20 minuuttia 180 asteessa. Paahda hieman voita halutessasi mukaan.
Kuori ja paloittele juuriselleri pieniksi kuutioiksi. Keitä kunnes ovat todella pehmeitä. Lisää kerma, suola ja voi. Laita blenderiin ja mausta pippurilla sekä sitruunalla. Aja tasaiseksi.
Leikkaa salottisipuli kattilaan rypsiöljyn kanssa ja kuullota. Lisää joukkoon valkoviini ja valkoviinietikka. Anna redusoitua kunnes jäljelle jää noin 2 ruokalusikallista nestettä. Lisää voi kylminä paloina pikkuhiljaa vispilällä sekoittaen ja miedolla lämmöllä. Lopuksi lisää granaattiomenamehua. Mausta suolalla.
Irrota granaattiomenan siemenet kulhoon. Lisää sitruunamehu noin ja sokeri. Laita pikapakkaseen noin 20-30 minuutiksi.
Vatkaa sähkövatkaimella pehmeä voi ja sokeri. Lisää keltuainen ja vatkaa.
Vatkaa kuohukerma vaahdoksi ja lisää maitorahka, sekoita vielä. Yhdistä massat ja sekoita. Leikkaa pähkinät ja taatelit pieniksi ja lisää massaan. Lisää myös suola ja sitruuna. Valuta massa kuituliinan läpi jääkaapissa vähintään vuorokausi.
Koristele granaattiomenalla ja kukilla sekä pähkinöillä.