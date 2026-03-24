- Lisää painekattilaan pilkottuna omena ja sipulit. Kuullota oliiviöljyssä ja lisää mukaan potkat. Lisää timjamit, mustapippurit, sitruunan mehu ja lihaliemi. Sulje painekattila ja hauduta paineessa vähintään 40 minuuttia.
- Lisää kutteriin timjami puntti, valkosipuli ja öljy. Aja tasaiseksi ja lämpimäksi. Valuta kuituliinan läpi.
- Lisää kattilaan voi ja vehnäjauhot. Kypsennä jauhot huolellisesti ja lisää painekattilan liemi. Keitä hetki kasaan ja lisää kerma. Keitä vielä hieman kasaan ja anna hetki hautua.
- Kuori kaksi kappaletta keltajuuria ja siivuta mandoliinilla mahdollisimman ohuita siivuja. Kiehauta sokeri, etikka ja vesi ja siirrä siivut pikkelöitymään.
- Keitä neljä kappaletta keltajuuria niin että kuori irtoaa helposti. Pilko tai revi paloiksi ja paahda 200 asteisessa kiertoilmauunissa 30 minuuttia. Mausta suolalla, sitruunamehulla ja oliiviöljyllä.
- Kokoa annos.
Pasha
- Vaahdota voi, sokeri ja keltuainen. Vatkaa kerma vaahdoksi. Sekoita vaahdot keskenään ja lisää maitorahka. Silppua rusinat ja taatelit. Lisää kaikki ainekset massaan ja valuta jääkaapissa kuituliinan läpi vähintään yön yli.
- Massan tulee olla nesteetöntä ja helposti muotoiltavaa. Koristele kukilla ja timjamilla.