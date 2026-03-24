Lisää painekattilaan pilkottuna omena ja sipulit. Kuullota oliiviöljyssä ja lisää mukaan potkat. Lisää timjamit, mustapippurit, sitruunan mehu ja lihaliemi. Sulje painekattila ja hauduta paineessa vähintään 40 minuuttia.

Lisää kutteriin timjami puntti, valkosipuli ja öljy. Aja tasaiseksi ja lämpimäksi. Valuta kuituliinan läpi.

Lisää kattilaan voi ja vehnäjauhot. Kypsennä jauhot huolellisesti ja lisää painekattilan liemi. Keitä hetki kasaan ja lisää kerma. Keitä vielä hieman kasaan ja anna hetki hautua.

Kuori kaksi kappaletta keltajuuria ja siivuta mandoliinilla mahdollisimman ohuita siivuja. Kiehauta sokeri, etikka ja vesi ja siirrä siivut pikkelöitymään.

Keitä neljä kappaletta keltajuuria niin että kuori irtoaa helposti. Pilko tai revi paloiksi ja paahda 200 asteisessa kiertoilmauunissa 30 minuuttia. Mausta suolalla, sitruunamehulla ja oliiviöljyllä.