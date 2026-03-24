MasterChef: Kevät kananpoikaa, maa-artiskokka pyree ja Pernod porkkanat – Juliuksen resepti | Resepti | Makuja | MTV Uutiset

MasterChef: Kevät kananpoikaa, maa-artiskokka pyree ja Pernod porkkanat – Juliuksen resepti Julkaistu 14 minuuttia sitten MTV LIFESTYLE MasterChef Suomi -sarjan neljännen jakson resepti. Kevätkananpoika ja kastike 1 kpl (luut ja roippeet liemeen) kevätkananpoika

1 kpl keltasipuli

1 kpl porkkana

10 kpl mustapippuria (kokonainen)

3 kpl laakerinlehteä

4 dl kanalientä

2 dl vettä

1 kpl salottisipuli

1 dl valkoviiniä

4 cl pernod likööriä

2 rkl vehnäjauhoja

100 g voita

valkopippuria

suolaa

mustapippuria

oliiviöljyä Yrttitahna 1 pnt basilikaa

1 pnt lipstikkaa

1 pnt kirveliä

1 pnt valkosipuliruohoja

20 g parmesaania

sitruunan mehua

oliiviöljyä

suolaa

mustapippuria Maa-artisokkapyree 8 kpl maa-artisokkaa

1 kpl (pieni) naurista

2 kpl perunaa

1 kpl (pieni) porkkana

2 dl kuohukermaa

2 rkl sitruunan mehua

2 tl kuivattu fenkolia

30 g parmesaania

suolaa Pernod porkkana 5 kpl kesäporkkana / naattiporkkanaa

2 cl pernod likööriä

1 rkl hunajaa Valmistusohje Renssaa kananpoika osiin. Laita kanan osat erilliselle lautaselle. Kuullota kattilassa pilkottu sipuli ja tavallinen porkkana oliiviöljyssä. Lisää joukkoon kokonaiset mustapippurit ja laakerinlehdet. Laita kasvisten kanssa kattilaan kananpojasta jääneet luut ja roippeet. Peitä ainekset kanaliemellä ja vedellä. Anna keittyä hetki ja hauduta. Hienonna salottisipuli ja kuullota oliiviöljyssä. Lisää joukkoon valkoviini ja 4cl pernod anislikööriä. Keitä kasaan niin, että nestettä on jäljellä noin 2 ruokalusikallista. Siivilöi reduktio ja siirrä takaisin kattilaan. Pidä kattila miedolla lämmöllä ja lisää koko ajan vatkaten voita (pieniä määriä kerralla). Kun voi on vatkattu mukaan, lisää vehnäjauhot. Kypsennä hetki. Lisää ruhoista keitetty kanaliemi, keitä hetki kasaan ja lisää kuohukerma. Mausta mustapippurilla, suolalla ja valkopippurilla. Lisää tarvittaessa sitruunaa. Suolaa kananpojasta koivet sekä paistileike luineen. Lämmitä pannulla oliiviöljy kuumaksi ja lisää kanat pannulle paistumaan. Paista niin kauan, että pinnasta tulee kauniin kullanruskea.

Valmista kanojen paistuessa yrttitahna lisäämällä kutteriin basilika, lipstikka, valkosipuliruoho, kirveli, oliiviöljy ja parmesaani. Aja hetki tasaiseksi. Purista mukaan sitruunan mehu. Mausta lopuksi suolalla sekä pippurilla ja soseuta loppuun. Tarkista koostumus ja lisää tarvittaessa vielä oliiviöljyä.

Nosta rapaeksi paistetut kanat pannulta uunipellille ja hiero yrttitahna kanojen pintaan. Laita paistumaan 200 asteiseen uuniin noin 20-30 minuutiksi.

Kuori juurekset ja maa-artisokat. Pilko kuoritut juurekset sekä artisokat ja siirrä kattilaan. Lisää kattilaan kerma ja vettä niin, että juurekset peittyvät. Keitä kypsäksi.

Kun juurekset ovat kypsentyneet, kaada juurekset tehosekoittimeen, raasta joukkoon parmesaani, kuivattua fenkoli, suola, mustapippuri, valkopippuri ja sitruuna. Aja tasaiseksi. Tarkista maut ja koostumus. Lisää tarvittaessa kermaa.

Pese porkkanat kylmällä vedellä. Kuivaa ja laita pellille. Lisää oliiviöljyä, suolaa, pippuria sekä hunajaa. Laita 200 asteiseen uuniin paistumaan 15-20 minuutiksi.

Tarkista että porkkanat ovat kypsiä, mutta hieman napakoita. Laita porkkanat keskilämmöllä olevalle pannulle. Lisää hunaja, suola ja pyörittele niitä hieman jotta hunaja sulaa porkkanoihin. Kaada joukkoon pernod ja liekitä porkkanat. Anna makujen tasoittua vielä hieman pannulla.

Kokoa annos.

