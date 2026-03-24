- Leikkaa sorsasta rintafileet erikseen ja pilko loppu sorsa niin, että saat koivet ja muut luut irti toisistaan. Paista luita kuumalla pannulla reilu väri. Lisää porkkana, purjo, salottisipuli, valkosipuli, sienet ja tomaattipyree. Kuullota 5 minuuttia. Lisää kanaliemi. Anna kiehua pienellä kunnes lientä on jäljellä noin 2 desilitraa.
- Siivilöi liemi toiseen kattilaan ja lisää kerma. Keitä kasaan pienellä kunnes jäljellä on puolet nesteestä. Mausta sitrusmehuilla ja suolalla.
- Halkaise juuripersilja ja paista hyvä väri kuumalla pannulla öljyn kanssa. Lisää voi. Kun voin vaahtoaminen hiljenee, lisää kanaliemi. Laita leivinpaperi päälle ja anna kypsyä kunnes melkein kypsä. Ota leivinpaperi pois ja jatka keittelyä kunnes neste on haihtunut.
- Nypi nokkosen lehdet. Pilko salottisipuli ja valkosipuli, kuullota vähintään 5 minuuttia. Lisää nokkoset ja paista hetki. Anna muhentua haluamaasi koostumukseen.
- Paista viimeisenä leikkaamasi sorsan rinnat voissa pannulla. Väri kullan kauniiksi ja sisälämpö noin 42 asteeseen. Anna vetäytyä.