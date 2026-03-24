Aloita kuorimalla bataatti (ota kuoret talteen ja laita veteen). Pilko bataatti pitkittäin neljään osaan. Tee poikittaiset viillot, sivele päälle oliiviöljy, suola, pippuri ja raastettu valkosipuli. Laita 225 asteiseen uuniin ja kypsennä kunnes väri on kauniin paahtunut ja sisus pehmeä.
Laita kahteen kattilaan vettä kiehumaan. Pilko ja kuori kokonainen bataatti. Suolaa keitinvesi ja lisää bataatit. Laita toiseen kattilaan ruokasooda ja lisää veteen valkopavut. Keitä molemmat tuotteet pehmeiksi. Lisää bataatti ja valkopavut kutteriin. Lisää voi, mustapippuri, suola, etikka ja piparjuuritahna, aja hetki tasaiseksi. Lisää kerma ja ala ajaa sileäksi. Kun massa alkaa olla sileä lisää joukkoon jääpala. Lisää jääpaloja tarvittaessa oikean koostumuksen saamiseksi.
Lisää kolmen passionhedelmän mehu ilman siemeniä siivilän läpi. Lisää joukkoon suola, hienoksi pilkottu salottisipuli, sitruunamehu ja balsamietikka. Vispaa joukkoon mietoa oliiviöljyä ja kaada kokonaisuus pulloon. Ravista kunnolla ennen tarjoilua.
Viipaloi valkoretikka mandoliinilla paperin ohueksi ja laita jääveteen rapeutumaan.
Pese bataatin kuoret ja friteeraa ne 175 asteisessa öljyssä. Mausta suolalla.
Kokoa elementit lautaselle ja lisää päälle vielä finger limeä.
Pasha
Vatkaa voi ja sokeri vaahdoksi. Lisää joukkoon keltuainen ja vatkaa joukkoon. Vatkaa toisessa kulhossa kerma vaahdoksi. Sekoita massat keskenään. Lisää sekaan maitorahka, passionhedelmät siemenineen, sitruunan mehu, sitruunan kuori sekä kookokset. Kaada massa pasha-astiaan. Anna valua jääkaapissa vähintään neljä tuntia. Kumoa astia lautaselle ja koristele kermavaahdolla, passionhedelmällä, kookoshiutaleilla ja orvokeilla.