Aloita kuorimalla bataatti (ota kuoret talteen ja laita veteen). Pilko bataatti pitkittäin neljään osaan. Tee poikittaiset viillot, sivele päälle oliiviöljy, suola, pippuri ja raastettu valkosipuli. Laita 225 asteiseen uuniin ja kypsennä kunnes väri on kauniin paahtunut ja sisus pehmeä.

Laita kahteen kattilaan vettä kiehumaan. Pilko ja kuori kokonainen bataatti. Suolaa keitinvesi ja lisää bataatit. Laita toiseen kattilaan ruokasooda ja lisää veteen valkopavut. Keitä molemmat tuotteet pehmeiksi. Lisää bataatti ja valkopavut kutteriin. Lisää voi, mustapippuri, suola, etikka ja piparjuuritahna, aja hetki tasaiseksi. Lisää kerma ja ala ajaa sileäksi. Kun massa alkaa olla sileä lisää joukkoon jääpala. Lisää jääpaloja tarvittaessa oikean koostumuksen saamiseksi.