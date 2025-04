Koko Suomi leipoo: Kesän mansikkainen marenkimakupala, Janitan resepti

KAKKUPOHJA: Laita uuni lämpenemään 150 asteeseen. Ota kolme samanlaista lasia tai mukia. Riko kananmunat ensimmäiseen lasiin. Kaada toiseen lasiin sokeria yhtä täyteen, kuin munalasi on. Raaka-aineiden pinnat tulee siis olla lasissa samalla korkeudella. Kaada kolmanteen lasiin perunajauhoja yhtä täyteen kuin kaksi muutakin lasia on. Kaikkia aineksia tulee siis tilavuudeltaan saman verran, eli lasit ovat yhtä täynnä. Vaahdota munat ja sokeri kuohkeaksi, vaaleaksi vaahdoksi. Vaahto on riittävän jämäkkä, kun voit kirjoittaa sen pintaan valuttamalla vatkaimista vaahtoa. Siivilöi perunajauhot taikinaan varovasti nuolijalla käännellen. Kaada taikina pellille, jossa on leivinpaperi. Paista 150 asteessa noin 20–25min Huom! Paista kakkupohja ja marengit uunissa samanaikaisesti (mielellään kiertoilmauunilla kakkupohja ylempänä). Kumoa pohja sokeroidulle leivinpaperille.

MARENKIPOHJA JA PIKKUMARENGIT: Erottele kananmunista valkuaiset erilliseen kulhoon (säästä myös keltuaiset). Vatkaa pehmeäksi vaahdoksi. Lisää vähitellen joukkoon sokeri, koko ajan sähkövatkaimella vatkaten. Vatkaa, kunnes seos on kiiltävän valkoista, paksua ja jähmeää. Lisää lopuksi etikka ja perunajauho. Vatkaa vielä pari minuuttia. Vuoraa uunipelti leivinpaperilla. Pursota marengista pellille 10 kpl pieniä ympyröitä (mittaa, että ympyrä mahtuu tarjoilukulhon sisälle). Pursota lisäksi tyllan ja pursotinpussin avulla pellille myös pieniä marenkeja. Kuivata marenkeja n. 130–140 asteisessa uunissa yhtä aikaa kakkupohjan kanssa noin 40-45min. Nosta jäähtymään hetkeksi viileälle alustalle tai esimerkiksi jääkaappiin.

MANSIKKAMOUSSE JA KERMAPURSOTUKSET: Sulata pakastemansikoita mikrossa sulatusteholla. Ota sivuun mansikoiden sulatuksesta lionnutta lientä kakkupohjien kostuttamista sekä sokerikoristeiden tekemistä varten. Soseuta mansikat esim. tehosekoittimella. Vatkaa kulhossa mansikkamousseen ja kermapursotuksiin tulevat vispikermat, laita pursotuksiin tuleva kerma (noin 1/3 osa) pursotinpussiin, jossa on tähtitylla ja nosta jääkaappiin odottamaan. Vatkaa mansikkasosetta ja keltuaisia hetki kulhossa, lisää seos vatkatun vispikerman joukkoon. Mausta sokerilla. Nosta pakastimeen tekeytymään hetkeksi.

SOKERIKORISTEET: Laita sokeri ja mansikkalientä kattilaan. Kuumenna 150 asteiseksi, anna jäähtyä noin 110–120 asteiseksi. Laita esimerkiksi leivontakulho pöydälle ja haarukan avulla heiluttele sokeria kulhon päällä niin, että sokerista tarttuu kulhon reunoille ohuita nauhoja. Muotoile nauhoista pallomaisia koristeita.

MANSIKKASOSE: Sulata pakastemansikoita hieman esimerkiksi mikrossa. Voit sulattaa mansikat yhdessä mansikkamousseen tulevien mansikoiden kanssa. Soseuta mansikat tehosekoittimella tai blenderillä. Lisää joukkoon sokeria tarpeen mukaan.

VIIMEISTELY JA JÄLKIRUOAN KOKOAMINEN: Leikkaa tuoreista mansikoista siivuja ja pieniä kuutioita. Leikkaa levykakkupohjasta annosmaljan kokoisia ympyröitä yhteensä 20kpl, nosta jokaisen kymmenen annosmaljan pohjalle ensin yksi pohjaympyrä. Kostuta pohjat mansikkaliemellä, lisää päälle mansikkasose sekä mansikkakuutioita. Lisää maljoihin toinen pohjaympyrä sekä sen päälle mansikkamousse ja mansikkakuutiot. Murustele vielä pohjaympyröiden leikkaamisesta jäänyt loppu kakkupohja maljoihin mansikkakuutioiden päälle. Nosta maljoihin marenkipohjat. Pursota marenkipohjien päälle kermavaahdosta pursotuksia. Viimeistele mansikkaviipaleilla, pienillä marengeilla ja sokerikoristeilla.