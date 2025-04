Koko Suomi leipoo: Klovnikakku, Shawnamin resepti

POHJA: Kuumenna uuni 175 asteeseen ja voitele sekä vuoraa kolme (18cm) irtopohja kakkuvuokaa. Valmista kakkutaikina. Sekoita isossa kulhossa piimä, öljy, munat, vanilja ja sokerit. Vatkaa keskinopeudella 2-3 minuuttia, kunnes munat ovat hyvin vatkattu ja seos on tasaista. Yhdistä erillisessä kulhossa kuivat aineet: jauhot, ruokasooda, leivinjauhe, suola, kaneli ja muskottipähkinä. Siivilöi kuivat aineet taikinaan ja sekoita keskinopeudella 1 minuutti, kunnes ne ovat sekoittuneet. Jaa kakkutaikina tasaisesti kolmen valmistetun vuoan kesken ja tasoita taikina lusikalla tai lastalla. Paista esilämmitetyssä uunissa 175C:ssa 25-27 minuuttia, kunnes keskelle työnnetty hammastikku tulee puhtaana ulos. Jäähdytä kakkukerroksia vuoissa 5 minuuttia ja siirrä sitten ritilälle jäähtymään kokonaan.

PUOLUKKAHILLOKE: Sekoita raaka-aineet kattilassa ja keitä hillokkeeksi

KARAMELLISOITU HASSELPÄHKINÄ: Laita rouhittu pähkinä ja fariinisokeri paistinpannulle. Kuumenna seosta niin, että sokeri ruskistuu. Kaada leivinpaperinpäälle, jäähdytä ja rouhi

KINUSKI: Lisää kattilaan fariinisokeri ja kuohukerma. Keitä seosta keskimiedolla lämmöllä noin 5-8min, kunnes seoksesta tulee paksumpaa. Lisää lopuksi voi ja siirrä kattila pois levyltä. Siirrä kinuski erilliseen kulhoon jäähtymään.

KINUSKIKREEMI: Vatkaa huoneenlämpöinen voi vaaleaksi kuohkeaksi vaahdoksi yleiskoneessa noin 4min. Lisää tomusokeri 1 dl kerrallaan koko ajan vatkaten. Kun tomusokeri on kokonaan lisätty, lisää joukkoon tuorejuusto ja jäähtynyt kinuski. Vaahdota vispikerma ja sekoita se joukkoon. Vatkaa vielä lopuksi muutama minuutti, kunnes kreemi on kuohkeaa. Kreemin voi siirtää pursotinpussiin, jotta kakkua on helpompi täyttää. Ota voikreemistä noin 2 dl kahteen erilliseen kulhoon ja värjää toinen oranssilla elintarvikevärillä ja toinen osa vihreällä elintarvikevärillä.

AMERIKKALAINEN VOIKREEMI: Lisää huoneenlämpöinen voi yleiskoneeseen, jossa on vispilä osa. Vatkaa huoneenlämpöinen voi kuohkeaksi vaahdoksi noin 4-8minuuttia. Lisää tomusokeria pieni määrä kerrallaan, niin että yleiskone vatkaa koko ajan. Kun kaikki tomusokerista on lisätty, vatkaa vielä 5minuuttia. Lisää pieni määrä maitoa ja vanilja-aromia ja vatkaa. Lisää lopuksi pieni määrä violettia elintarvikeväriä, jotta voikreemistä tulee kirkkaan valkoista.

Sokerimassasta klovnin hatun, nenän, silmien ja suun valmistus. valmista ensin klovnin hattu, ota sokerimassasta erikseen noin 150g ja värjää se keltaisella

elintarvikevärillä. Valmista klovnin hattu ja tupsu osa, siirrä sivuun kuivumaan. Ota sokerimassasta erikseen noin 40g ja värjää se mustalla elintarvikevärillä, valmista klovnille silmät ja suu. Loppu sokerimassa värjää punaisella elintarvikevärillä ja muodosta siitä pallo, joka on klovnin nenä.

KAKUN TÄYTTÖ JA KOKOAMINEN: Kakun kokoamista varten varmista ensin, että kerrokset ovat täysin jäähtyneet. Kostuta kakkupohja kahvilla. Laita pohjan päälle puolukkahilloketta, kinuskikreemiä ja karamellisoituja hasselpähkinöitä. Toista sama seuraavalle kakkukerrokselle käyttämällä jäljellä olevaa karamellitäytettä. Lisää päälle viimeinen kakkukerros ja lopuksi kuorruta koko kakku voikreemillä palettiveitsen avulla. Anna kakun jähmettyä jääkaapissa 5min ennen viimeisen kuorrutuskerroksen levittämistä. Kuorruta lopuksi koko kakku voikreemillä. Lisää kakun päälle keskelle klovnin hattu. lisää klovnille silmät nenä ja suu. Pursota oranssilla voikreemillä klovnille hiukset ja koristele lopuksi vihreällä kreemillä

kakun alaosan reunat.