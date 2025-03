Tutustu Koko Suomi leipoo -juhlakauden kisaajiin

Koko Suomi leipoo -ohjelmassa etsitään jo kymmenettä kertaa Suomen parasta kotileipuria.

Koko Suomi leipoo -ohjelman kymmenes kausi starttaa Maikkarilla 3. maaliskuuta. Juhlakausi on kuvattu Saimaan rannalla ja tehtävät ammentavat niin menneistä vuosista kuin aivan uusista maisemista.

Juontovastuun ohjelman alkavalla kaudella nappaa Veronica Verho. Leivontataidetta arvioivat tutut tuomarit: toista kauttaan mukana oleva kondiittorimestari Juliana Hokkanen ja Koko Suomi leipoo -konkari Markus Hurskainen.

Yhdeksännessä jaksossa kilpailijoiden pareiksi saapuvat leipomaan Enni Koistinen, Gogi Mavromichalis, Joonas Pesonen ja Kirsikka Simberg.

Tutustu uuden kauden kilpailijoihin:

Johanna Oikarinen, 35

lähihoitaja, Pori

Koko Suomi leipoo -kilpailija Johanna Oikarinen.© Jani Kautto

Johanna on rento ja hulvaton keskustelija ja taitava leipuri. Johanna on ohjelman fani ja hänen innostuksensa on tarttuvaa. Työssään lastensuojelussa hän on oppinut arvostamaan pieniä ilon hetkiä ja sitä, miten paljon välittäminen merkitsee. Johanna rakastaa leipomista ja sen tuomaa hyvää mieltä – niin itselleen kuin muillekin. Perhe on ollut hänelle aina etusijalla, ja nyt, kun lapset ovat kasvaneet, on myös oma elämä saanut uuden vaihteen. Ajatus leivontaleiristä muiden samanhenkisten kanssa tuntui täydelliseltä tavalta yhdistää intohimo ja uudet kokemukset.

Shawnam Elassi, 31

sosionomi, Turku

Koko Suomi leipoo -kilpailija Shawnam Elassi.© Jani Kautto

Shawnam, tuttavallisemmin Sawa, on kurditaustainen ja itämaista maustamista etenkin suolaisissa leivoksissa korostava leipuri. Hersyvä ja nauravainen Sawa on muuttanut perheensä kanssa Suomeen kiintiöpakolaisena. Leivonta oli perheen tapa tutustua uuteen kotimaahansa. Sawan äiti leipoi naapureilleen perinteisiä kurdileivonnaisia, ja naapurit opettivat heille suomalaista perinneleivontaa. Rakkauden kokkaamiseen ja leivontaan hän onkin oppinut äidiltään. Sawan leivonnassa yhdistyvät itämaiset, suomalaiset ja turkulaiset maut. Sawa tuo ohjelmaan lämpöä ja variaatiota leivontaan!

Riitta Sulkava, 60

panimomestari, Nokia

Koko Suomi leipoo -kilpailija Riitta Sulkava.© Jani Kautto

Riitta on yksi Suomen harvoista naispuolisista panimomestareista ja hän on työskennellyt oluenpanon, tuotekehityksen ja asiantuntijuuden parissa yli 25 vuotta. Hänen intohimonsa ovat hiiva ja vilja, sekä leivonnassa että oluen panemisessa. Leipominen on Riitalle terapiaa ja muuhun keskittymistä. Perheeseen kuuluu mies, koirat ja aikuiset lapset. Leipurina Riitta on monia suurpiirteisempi, muttei ikinä anna periksi!

Ilona Niittynen, 32

provisoori, Helsinki

Koko Suomi leipoo -kilpailija Ilona Niittynen.© Jani Kautto

Ilona myöntää auliisti olevansa leivontanörtti. Hän on lähdössä kilpailuun kunnianhimoisella otteella ja tulee varmasti olemaan yksi parhaiten valmistautuneista kilpailijoista. Ilona on rauhallinen, mutta syttyy heti, kun puhe ja tekeminen liittyy leivontaan. Päivisin Ilona on töissä sairaala-apteekissa. Vapaa-ajalla lenkkeily ja kaverit pitävät Ilonan kiireisenä.

Laura Loponen, 35

myyjä, Salo

Koko Suomi leipoo -kilpailija Laura Loponen.© Jani Kautto

Laura on valoisa, eloisa ja hauska nainen Salosta. Hän uskaltaa jopa kehua itseään epäsuomalaiseen tapaan suurin sanoin, ja hänen itsensäkin mainitsema valtava energia välittyy nopeasti ympärille. Laura on ison ja helposti lähestyttävän persoonan omaava leipuri, joka elää parhaillaan vauhdikkaita ruuhkavuosia. Hän rentoutuu leipomalla paitsi perheelleen, myös erilaisiin myyjäisiin sesongin herkkuja.

Janita Kemppainen, 26

terveydenhoitaja, Tampere

Koko Suomi leipoo -kilpailija Janita Kemppainen.© Jani Kautto

Janita on aiemminkin yrittänyt sisään tähän kesäiseen leivontatelttaan ja nyt hän on valmis näyttämään taitonsa! Hän on sympaattinen, hauska ja puhelias leipuri. Janita on kolmen alle kouluikäisen lapsen äiti, jonka arki on kiireistä mutta täynnä iloa. Perheeseen kuuluvat lasten lisäksi aviopuoliso ja neljä kissaa. Kisaan pääsy on ollut Janitan pitkäaikainen unelma, ja leivonta on hänelle sekä intohimo että tapa toteuttaa luovuuttaan.

Sarah Rhazzou, 30

parturi-kampaaja, Vantaa

Koko Suomi leipoo -kilpailija Sarah Rhazzou.© Jani Kautto

Sarah on marokkolais-suomalainen parturi-kampaaja Vantaalta, jonka kulttuurinen perintö on vaikuttanut myös makumaailmojen rakentamiseen ja kakkujen ulkonäköön. Sarah on rauhallinen keskustelija ja hän on teininä oppinut leipomaan YouTuben avulla. Sarah sanoo olevansa parhaimmillaan leipoessaan näyttäviä kakkuja. Hän myös leipoo sivutoimena kakkuja erilaisiin juhliin ja toivoisi voivansa leipoa täyspäiväisesti.

Lena Kurikka, 45

Pyhäjoki

Koko Suomi leipoo -kilpailija Lena Kurikka.© Jani Kautto

Lena on Virosta kotoisin oleva, erittäin taitava, motivoitunut ja isolla tunteella leipova kotileipuri. Hän on pikkutarkka koristelija ja uudet leipomistrendit ovat hänellä hyvin hallussa. Perhe on Lenalle kovin tärkeä ja Koko Suomi leipoo on ainoa ohjelma, mitä perhe katsoo yhdessä. Hän on vihdoin voittanut vuosia vaivanneen ujouden ja uskaltautunut hakea mukaan ohjelmaan.

Jani Nevala, 34

sähköprojektipäällikkö, Espoo

Koko Suomi leipoo -kilpailija Jani Nevala.© Jani Kautto

Jani on perheessään se, joka leipoo kaikki kakut ja herkut. Jani rikkoo ihanasti stereotypian kotileipurista ja juhlistaa ylpeästi, miten keittiö on hänen valtakuntansa. Äidin innoittamana alkanut leipomisharrastus oli muuttua ammatiksi Janin miettiessä yläasteikäisenä tulevaisuuttaan. Hän lähti kuitenkin sähkötöiden puolelle ja leipominen jäi harrastukseksi. Puolisolla on ammattileipurin taustaa, mutta hän on vaihtanut alaa. Jani on kuitenkin saanut paljon vinkkejä ja etenkin raakarehellistä palautetta kotona.

Krista Panuma, 29

opiskelija, Oulu

Koko Suomi leipoo -kilpailija Krista Panuma.© Jani Kautto

Krista elää kiireistä arkea ja ruuhkavuosia. Hänellä on kolme lasta, mies ja koira ja hän opiskelee sairaanhoitajaksi. Valloittavalla ja rennolla Kristalla on kokemusta monipuolisesta leivonnasta, erikoistaitonaan kakut. Krista on pohtinut ohjelmaan hakemista jo useamman vuoden ajan ja uskaltautui nyt kisaan mukaan.

Henna Isokääntä, 19

opiskelija, Kuopio

Koko Suomi leipoo -kilpailija Henna Isokääntä.© Jani Kautto

Henna on herttainen nuori opiskelija. Leipominen on Hennalle rakas harrastus musiikin ohella ja keskittyy aivan erityisesti koristeluun. Henna opiskelee muotoilijaksi. Hänen tukijoukkoihinsa kuuluu poikaystävä ja kissat, jotka kannustivat hakemaan mukaan ohjelmaan. Henna on nuori, mutta on valmis testaamaan taitonsa teltassa.

Niina Hilakivi-Luostarinen, 40

työterveyshoitaja, Nummela

Koko Suomi leipoo -kilpailija Niina Hilakivi-Luostarinen.© Jani Kautto

Niina on sporttisen motocross-perheen äiti, jolla leivonta muuttui satunnaisesta harrastuksesta intohimolajiksi koronasulun myötä. Hän on suorasanainen, spontaani ja viihdyttävä hahmo. Niinalle leipominen tuo täydellistä rentoutumista ja vastapainoa perheen muihin harrastuksiin. Leipominen, kaikenlainen kauniin luominen ja pipertäminen on Ninan mielestä ihanaa vastapainoa arjen kiireille.

Koko Suomi leipoo -kausi on omistettu Lena Kurikan muistolle.