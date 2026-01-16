Onko aamupalan syöntiajankohdalla väliä? Ravitsemusterapeutti vastaa.
Aamupala on tutun sanonnan mukaan päivän tärkein ateria, mutta millainen sen pitäisi olla? Muun muassa tähän kysymykseen vastasi ravitsemusterapeutti Tiia Vuorenmaa Huomenta Suomen haastattelussa.
Sen lisäksi, että moni pohtii aamupalan sisältöä, saattaa myös aamiaisen syöntiajankohta mietityttää. Onko sillä merkitystä, mihin aikaan aamupalan syö? Pitääkö aamiainen syödä heti heräämisen jälkeen?
– Jos aamupala tuntuu haastavalta eikä aamulla ole ruokahalua, sen voi hyvin syödä vaikka töissä ensimmäisellä tauolla, eli parin tunnin kuluttua heräämisestä, Vuorenmaa sanoo.
Ravitsemusterapeutti puhuisikin aamupalan sijaan aamuateriasta tai aamupäivän ateriasta. Tärkeintä on, että ateria olisi täysipainoinen.
– Tämä sopii erityisesti silloin, jos aamut ovat kiireisiä tai ruokahalu herätessä on heikko.